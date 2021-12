Jérôme Boateng n’exclut pas un retour en équipe nationale allemande malgré un démarrage lent à Lyon

Depuis son départ du Bayern Munich, Jérôme Boateng n’a pas pris un bon départ en Ligue 1 avec l’Olympique Lyonnais. Il faisait partie intégrante du triplé du Bayern, de la campagne 2019/20 et du triomphe du titre de Bundesliga 2021, mais il ne s’est pas exactement couvert de gloire à Lyon. Ils occupent actuellement la 12e place du classement de Ligue 1, et personnellement, comme ce fut le cas lors de ses deux dernières saisons au Bayern, il a rarement passé 90 minutes complètes lors de ses 13 apparitions.

Malgré des débuts difficiles en France, dans une récente interview, Boateng a déclaré qu’il n’exclurait pas un retour potentiel dans l’équipe nationale allemande sous Hansi Flick. Avec Mats Hummels et Thomas Muller, il a été coupé de Die Mannschaft par Joachim Low en mars 2019 et Muller est le seul de ces trois joueurs à avoir fait un retour. Il a dit qu’il avait déjà eu des conversations avec Flick sur un éventuel retour, mais pour l’instant, il s’agit de se concentrer sur l’amélioration de ses performances individuelles pour Lyon et de rester cohérent. « Nous nous sommes parlé. Tout d’abord, il est important pour moi de bien performer pour Lyon. Bien sûr, cela signifie aussi que je réussis avec mon équipe, et ce n’est pas forcément le cas en ce moment. Dans ces discussions, je me concentre sur ce que je peux m’influencer en termes de sport, tout le reste viendra de lui-même, s’il le faut », a-t-il expliqué (Sport Bild).

La fortune de Boateng devrait s’améliorer considérablement s’il avait une chance de faire partie de l’équipe de Flick pour la Coupe du monde l’année prochaine, mais il a encore le temps. Flick a déjà un noyau de défenseurs centraux à sa disposition avec Antonio Rudiger, Niklas Sule, Matthias Ginter, Jonathan Tah, ainsi que Marcel Halstenberg et Lukas Klostermann lorsqu’ils sont en forme.

Boateng a également parlé de son départ du Bayern et de la façon dont il s’attendait à un adieu un peu différent après dix saisons avec le Rekordmeister. En raison des restrictions liées aux coronavirus, Boateng n’a pu faire ses adieux au Bayern que lors de son dernier match de Bundesliga de la saison contre Augsbourg devant seulement 250 spectateurs. « J’ai imaginé mes adieux différemment, bien sûr. Après toutes ces années et ces succès, on souhaite une arène à guichets fermés pour dire au revoir. », a-t-il déclaré. Il a reçu des applaudissements solennels lorsqu’il a été remplacé après 61 minutes, mais c’était vraiment la seule mesure de ses adieux après une carrière incroyablement bien décorée au Bayern.

Boateng a également déclaré qu’il pensait que l’ancien coéquipier Robert Lewandowski aurait dû remporter le Ballon d’Or au lieu de Lionel Messi. Il a établi des parallèles avec Franck Ribéry en 2013, qui a raté l’honneur à l’époque de manière controversée après avoir connu une année incroyablement réussie en remportant le triplé sous Jupp Heynckes. « C’est dommage pour Lewy car il le méritait définitivement. Cela me fait penser à 2013, où Franck n’avait pas été récompensé non plus. Je suis vraiment désolé pour Lewy. Que doit-il faire d’autre ? Se mettre à l’envers et marquer un but depuis la ligne médiane ? Si la seule chose qui compte est de déterminer le meilleur joueur du monde, alors en termes de talent et de qualité c’est bien sûr soit Messi, soit Cristiano Ronaldo. Mais si vous vous fiez aux titres et aux statistiques, à mon avis, vous devez l’évaluer différemment », a-t-il déclaré.