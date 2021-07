Jerome Boateng pourrait être transféré au Hertha Berlin, mais veut aussi du football en Ligue des champions

Le contrat de Jerome Boateng avec le Bayern Munich a expiré à la fin de la saison dernière et il a été clairement indiqué qu’il partirait ailleurs. Pourtant, l’arrière central est sans club depuis le 1er juillet, malgré le fait que diverses options ont été présentées pendant la majeure partie des derniers mois concernant l’endroit où il pourrait aller ensuite.

Selon un nouveau rapport de Sky Italia (Az), Hertha Berlin est en pourparlers avec Boateng sur un transfert potentiel. Il a déjà été lié à Die Alte Dame et ils ont déjà fait venir le frère cadet de Jerome, Kevin-Prince Boateng de l’AC Monza en Serie B pour un transfert gratuit.

Fraîchement nommé responsable des sports au Hertha, Fredi Bobic a commenté la question, n’excluant pas la possibilité d’un éventuel transfert ; “On ne sait jamais ce que le marché des transferts va apporter à la fin. Jérôme est aussi quelqu’un qui a un passé berlinois. Bobic a adopté un ton légèrement différent il y a quelques semaines en kicker lorsqu’il a déclaré qu’il estimait que les représentants de Boateng ne semblaient pas trop enthousiastes à l’idée d’un mouvement Hertha.

« Jérôme évolue toujours dans une sphère complètement différente. Cela n’a encore aucun sens. Je connais bien ses conseillers et il y a certainement des pensées différentes en ce moment. Nous devrons attendre et voir ce qui se passera », avait déclaré Bobic.

Le directeur sportif du Hertha a même déclaré qu’il était plus que prêt à ne pas prendre de décision Boateng avant la toute fin de la fenêtre de transfert, affirmant que c’était quelque chose à laquelle il s’était habitué l’année dernière à l’Eintracht Frankfurt avec la fenêtre de transfert étirée à cause de la pandémie de coronavirus. « C’était le cas il y a un an, et j’ai très bien réussi à l’époque, jusqu’au dernier. La préparation à ce qui se passera sera décisive. Du coup il y a des opportunités”, avait-il expliqué dans kicker (Sport.de).

Alors qu’un transfert à Hertha semble décent sur le papier et que Boateng pourrait être assuré d’un rôle de départ et de minutes cohérentes, il y a toujours des barrages routiers. Il a clairement indiqué qu’il avait une préférence pour le football de la Ligue des champions, que Hertha ne peut pas lui offrir à ce stade. L’AS Roma avait exprimé son intérêt à le signer, car Jose Mourinho avait poursuivi Boateng dans le passé lorsqu’il était manager de Manchester United. Il est un grand fan de Boateng et va probablement puiser dans le marché des transferts pour des renforts après que Leonardo Spinazzola s’est rompu le tendon d’Achille lors de la victoire de l’Italie en quarts de finale de l’Euro 2020 contre la Belgique.

Boateng souhaite également revenir dans la configuration de l’équipe nationale allemande maintenant que Hansi Flick a remplacé Joachim Low. Étant donné le temps passé par Hansi en tant qu’entraîneur du Bayern, Boateng sait qu’il a de meilleures chances de se réengager avec Die Mannschaft, mais jouer au football en Ligue des champions ne ferait qu’augmenter ces chances. Pour cela, il devrait chercher ailleurs, loin du Hertha.

