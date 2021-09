Jerome Boateng reconnu coupable d’avoir agressé son ex-partenaire en 2018

in

Un procès a vu le footballeur allemand Jerome Boateng reconnu coupable d’avoir agressé son ex-petite amie. Il a été condamné à payer une amende mais ne sera pas condamné à une peine de prison, comme le rapporte BBC News.

Jérôme Boateng reconnu coupable d’agression

Un joueur reconnu coupable de l’attaque de 2018

L’ancien défenseur international du Bayern Munich et allemand Boateng a nié avoir agressé son ex-partenaire et mère de ses jumelles en 2018 alors que la famille était en vacances, mais il a maintenant été reconnu coupable lors d’un procès.

Hi partenaire a déclaré au tribunal que Boateng l’avait frappée si fort qu’elle luttait pour reprendre son souffle, selon les informations de la BBC.

Boateng, cependant, a maintenu son innocence tout au long de l’audience.

Peine de prison évitée

Avant le procès, les procureurs ont accusé Boateng de coups et blessures volontaires ainsi que de lui avoir jeté une glacière et une lampe lors d’une dispute dans les Caraïbes en 2018.

Boateng a affirmé que les choses étaient devenues incontrôlables lors d’un jeu de cartes, mais a décrit une version différente des événements, affirmant que c’était son partenaire qui avait incité à la violence et avait commencé à le frapper. Il a déclaré au tribunal qu’en représailles, il lui avait jeté un oreiller et qu’il avait fait tomber une lampe sur le sol.

Malgré le verdict de culpabilité, Boateng n’a pas été condamné à une peine de prison malgré les lois allemandes sur la violence domestique stipulant qu’il aurait pu encourir jusqu’à cinq ans de prison.

Ancien vainqueur de la Coupe du monde et de la Bundesliga, et maintenant actuel défenseur de Lyon, Boateng a été condamné à payer une amende de 1,5 million de livres sterling à sa victime et il est peu probable qu’il fasse appel du verdict.

