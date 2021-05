Jerome Boateng rejoindra un club ambitieux après le départ du Bayern Munich

Bien qu’il ait remporté deux triplés avec le Bayern Munich, il semble que l’ancien défenseur Jérôme Boateng ne cherche pas une maison de retraite, pour ainsi dire.

Selon un nouveau rapport, le point de vente allemand SPOX affirme que Boateng, qui est maintenant agent libre, est à la recherche d’un club ambitieux, où il a la chance de participer à la prestigieuse UEFA Champions League année après année.

Les dernières mises à jour sur l’avenir de Boateng sont les suivantes :

Auparavant, la Major League Soccer des États-Unis était l’une des futures destinations de Boateng. Cependant, à partir de maintenant, un passage potentiel à la MLS ou à toute autre ligue étrangère est hors de la table. Le joueur de 32 ans envisage un retour en équipe nationale d’Allemagne en s’établissant dans un grand club. Maintenant que Hansi Flick est prêt à prendre la relève en tant que prochain Bundestrainer après l’Euro 2020, Boateng a une occasion en or de revenir en équipe nationale et de prouver que ses sceptiques ont tort, après avoir été injustement limogé par le manager sortant Joachim Löw. À un moment donné de cette saison, les archivistes de Die Roten, le Borussia Dortmund, jouaient avec l’idée d’ajouter un joueur expérimenté comme Boateng à leur alignement. Cependant, il est peu probable que Boateng reste en Bundesliga, la saison prochaine. Divers grands clubs des quatre grandes ligues européennes restantes – Angleterre, Italie, Espagne et France – seraient intéressés par la signature du défenseur. Sa direction, LIAN Sports, serait en train d’examiner «plusieurs offres».

Tottenham Hotspur, le FC Barcelone, la Juventus, le Paris Saint-Germain, l’Inter Milan, l’AS Monaco ont tous exprimé leur intérêt pour la signature de Boateng, dans le passé. Il ne semble pas y avoir d’intérêt concret de la part d’un certain club mais Boateng, ayant retrouvé sa meilleure forme sous Flick, reste déterminé à faire ses preuves sur la plus grande scène d’Europe.