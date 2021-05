Jérôme Boateng salué comme «l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Allemagne»

Jérôme Boateng a peut-être remporté 25 titres au cours de la dernière décennie avec le Bayern Munich, mais cela n’a pas toujours été une course en douceur pour lui chez les géants allemands. Après avoir subi une baisse de forme dans la période du Far West bavarois entre 2016 et 2019, Boateng semblait sur le point de quitter le club après que l’ancien président Uli Hoeness lui ait publiquement “ conseillé ” de quitter le club.

Hoeness n’a peut-être pas fait confiance à Boateng à l’époque, mais le défenseur a juré de revenir à son meilleur niveau et «d’attaquer à nouveau» dans la saison à venir. Et quel retour il a fait.

Photo par Alex Grimm / Bongarts / .

Après la nomination de Hansi Flick en tant qu’entraîneur du Bayern Munich, le défenseur a lentement gagné une place dans le onze de départ de l’équipe, a affiné son jeu global en gardant à l’esprit son corps vieillissant et a réalisé des performances constantes dans toutes les compétitions. Avec Thomas Müller, le vétéran a prouvé que ses sceptiques avaient tort, s’est vengé de vieux rivaux comme Barcelone et a conquis l’Europe sous la direction de l’entraîneur Flick.

“Jérôme a réalisé un grand développement ces derniers mois”, a déclaré Flick après la victoire 5-2 du Bayern sur Augsbourg lors de la finale de la Bundesliga (capturée par Sport1). «Il a travaillé très dur pour être dans la forme dans laquelle il se trouve actuellement.

La saison 2020/2021 s’est finalement avérée extrêmement difficile, avec une équipe fatiguée de Die Roten concédant une pléthore de buts en raison de son incapacité à se défendre collectivement avec la précision acerbe qui les distinguait la saison précédente. Malgré toutes les difficultés, cependant, Boateng a réussi à offrir des performances de premier ordre tout au long de l’année.

Photo de Michael Regan – UEFA / UEFA via .

“Pour moi, il est l’un des meilleurs défenseurs centraux d’Allemagne”, a déclaré Flick.

Alors que les Mats Hummels de Müller et Borussia Dortmund ont été récompensés par une sélection de l’équipe nationale pour leur développement impressionnant depuis 2019, Boateng a été controversé et injustement laissé de côté par le manager sortant Joachim Low, avec des joueurs comme Antonio Rüdiger et Christian Günter qui ont eu la chance de jouer dans le prochain tournoi Euro 2020 devant lui.

«J’espérais vraiment qu’il irait au Championnat d’Europe. Malheureusement, ce n’était pas comme ça », a déploré Flick, avant de souligner à nouveau l’importance de Boateng pour les géants bavarois. «Il a été le défenseur central le plus constant pour nous cette saison. Je pourrais toujours compter sur lui!

Il est toujours triste de voir une légende du club comme Boateng partir après dix années chargées de trophées. Comme indiqué précédemment, la façon dont le Bayern a transmis sa décision au joueur de 32 ans était tout simplement décevante. Avoir un joueur avec l’expérience de Boateng aurait sûrement profité au club au cours de sa prochaine année de transition. Cependant, les cuivres ont finalement décidé de ne pas prolonger de contrat d’un an, malgré l’incertitude entourant l’avenir de Niklas Süle et des jeunes défenseurs centraux Chris Richards et Lars Lukas Mai.

Boateng, pour sa part, aurait accueilli un séjour prolongé, selon Flick.

«Je sais combien il aurait aimé rester ici. Aussi à cause de sa famille », a déclaré l’entraîneur sextuple vainqueur. «Mais la vie continue, il fera son chemin. J’espère qu’il aura un bon club.

En fin de compte, Boateng a remboursé la confiance de son Flick en pique et ce partenariat entraîneur-joueur a joué un rôle extrêmement important dans l’âge d’or du club des années 2010.