Jérôme Boateng se voit un peu dans Tanguy Nianzou du Bayern Munich

Jérôme Boateng a terminé son mandat au Bayern Munich avec une saison très solide. En examinant ce que le club pourrait prévoir à long terme pour le remplacer, Boateng a déclaré qu’il considérait Tanguy Nianzou comme une perspective intrigante.

« Je vois beaucoup de parallèles, par exemple avec Tanguy Nianzou. Il est aussi rapide et un tacleur fort, il sait lire le jeu. Il est encore plus fort dans les airs que je ne l’étais à son âge », a déclaré Boateng dans une interview avec FCBayern.com. «Le garçon a un énorme potentiel pour devenir un meilleur défenseur. Mais vous pouvez aussi voir qu’il fait toujours des erreurs d’inattention, comme je le faisais avant. »

Jérôme Boateng pense que Tanguy Nianzou a un énorme potentiel. Photo de M. Donato/FC Bayern via .

Boateng a déclaré qu’il considérait le travail de l’arrière central comme plus diversifié et plus vaste qu’auparavant – c’est pourquoi il faut un joueur spécial pour réussir à ce poste.

“Le travail est plus diversifié aujourd’hui qu’il ne l’était”, a déclaré Boateng. “Bien sûr, les tâches défensives sont toujours la chose la plus importante pour un défenseur central, mais les exigences ont augmenté. Il faut aussi prendre ses responsabilités dans le jeu de construction, beaucoup communiquer, coacher l’équipe depuis l’arrière.