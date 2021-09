Jerome Boateng serait resté avec le Bayern Munich, mais le nouveau défi ne dérange pas

Dans une interview accordée à Sport1, l’ancien défenseur du Bayern Munich, Jerome Boateng, a détaillé son récent transfert à l’Olympique de Lyon et a également indiqué qu’il n’aurait pas été opposé à un séjour plus long en Bavière.

« Non, j’attends avec impatience l’Olympique de Lyon, un nouveau défi. Mon passage au FC Bayern a été un très long et beau chapitre pour un footballeur de nos jours. Mais j’ai souvent souligné que je voulais un autre changement. Ce que j’ai dit, c’est que j’aurais pu imaginer le prolonger à nouveau lorsqu’ils se sont réunis », a déclaré Boateng. « Ce n’était pas le cas, donc ça a été fait rapidement pour moi. Les deux dernières années avec Hansi Flick ont ​​encore été exceptionnelles et nous avons réussi à remporter à nouveau la Ligue des champions. Je suis heureux d’avoir eu cette chance et que nous ayons eu autant de succès. Seul le football écrit une telle histoire.

Reste à savoir si Boateng aura l’occasion de retrouver Flick dans l’équipe nationale allemande. Quoi qu’il en soit, Boateng sait que Flick fonde ses jugements sur les performances.

« Pas seulement moi, des joueurs comme Thomas Müller ont également appris au Bayern que Hansi est toujours axé sur la performance. Je ne veux pas dire maintenant que je dois retourner en équipe nationale. En fin de compte, tout est question de performance que tout le monde doit atteindre pour mériter de jouer pour l’équipe nationale. Et il y a d’autres défenseurs qui ont leurs revendications dans ma position et qui doivent et ont joué », a déclaré Boateng. «Pour moi, il est maintenant important d’être en forme. Ensuite, je veux faire une bonne saison et comme c’est le cas dans le football : si les choses se passent bien, vous aurez peut-être à nouveau votre chance. Mais c’est une décision du sélectionneur national. Je dois bien me présenter à Lyon. Ensuite, nous verrons ce qui se passe.