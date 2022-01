Jerónimo Cantillo est Dixon dans Rebel de Netflix : interview

Jordi Linares (JL) : Pour commencer, tu as déjà changé de couleur de cheveux !

Jerónimo Cantillo (JC) : Oui, il était temps ! Un an avec ce look qui aussi C’était un look difficile, car vous ne le portiez vraiment que si vous aviez comme l’écusson et que tout était complètement peigné. Alors, quand j’étais tout seul, mes cheveux étaient comme ça, tout en désordre, tout en désordre et comme parfois je disais « non, je veux m’épiler maintenant » mais à la fin évidemment je ne pouvais pas, alors quand J’ai eu l’occasion, bien a été donnée, heureuse.

JL : Mais j’adore ça. Depuis que nous avons commencé à parler de cheveux, les cheveux sont quelque chose de très emblématique de Dixon. Qu’avez-vous pensé au niveau du caractère du look que vous aviez ?

JC : Incroyable, la vérité c’est que pour moi c’était aussi un challenge de l’avoir aussi longtemps, comme je vous l’ai dit, car comme au début la série était rallongée par des problèmes de COVID et autres, je devais garder le même look, Je devais l’avoir et le garder car on ne savait pas quand on finirait car à tout moment ils remettraient le feu rouge au Mexique, alors quand j’ai décidé de le faire, parce que Pedro, le maquilleur de la série, m’a demandé et Santiago Limón m’a demandé : « Vous sentez-vous à l’aise avec ça ? » et je lui ai dit « Eh bien, comme Jerónimo, je ne l’aurais pas fait, mais Dixon se sentirait très à l’aise, alors faisons-le. Peu importe combien de temps nous devons le maintenir « , et c’était ainsi. La vérité est que je l’ai pris avec un grand honneur, beaucoup de dignité, je pense que je l’ai très bien pris.

JL : Pour revenir au moment où vous avez découvert que vous alliez faire partie de la nouvelle Rebelde. Comment était cet avis?

JC : C’était incroyable. Je pense que incroyable va être le mot préféré dans cette interview, Jordi, parce qu’en général le projet était incroyable, du début à la fin. J’ai fait le casting pour le projet sans le plus grand prétexte du monde, j’essaie de me débarrasser du sentiment, du besoin de vouloir rester, et quand mon manager, Deisy Marroquín, m’appelle pour me dire que j’avais été choisi comme un des acteurs principaux de la distribution, j’étais très heureux, nous avons célébré, je l’ai dit à ma petite amie. Mais la nouvelle était » dans un mois tu pars au Mexique, pour vivre » et j’avais toute ma maison ici. En un mois, j’étais déjà au Mexique en train de faire une production avec des standards de qualité très élevés, avec un groupe de personnes très professionnelles, et c’est là que j’ai vraiment réalisé l’ampleur du travail et le défi que j’avais entre les mains. C’est à ce moment-là que je suis arrivé au Mexique pour la première fois que je me suis dit, Je suis une personne trop chanceuse et bénie dans la vie pour être dans ce projet.

/ Netflix Rebel (Photos : Alex Cordova pour ELLE México)