Jerry Cantrell : Alice In Chains « parle de faire des concerts en 2022 »

ALICE ENCHAÎNÉE guitariste et chanteur Jerry Cantrell, qui fait actuellement la promotion de son prochain album solo, “Éclairer”, a parlé au “Que l’on parle” podcast avec avec un comédien rock and roll Doyen Delray sur les projets du groupe pour les mois à venir. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Nous parlons de faire quelques concerts en 2022. Nous essayons juste de le comprendre. Je pense que nous voulions juste pécher par excès de prudence plutôt que de pousser. Et je voulais le faire avec mon record Nous avons donc pensé attendre jusqu’en 2022. Donc de mars à mai, nous prévoyons de faire une course aux États pour le ‘Éclairer’ tournée, sur mon dossier, et j’espère, si COVID le veut, peut-être une petite escapade en Europe. Et puis peut-être vers la fin de l’été, l’automne, ALICE parle de faire des concerts avec peut-être d’autres groupes.”

En décembre dernier, Jerry Raconté SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” cette ALICE ENCHAÎNÉE avait prévu de prendre une année sabbatique avant même que la pandémie ne frappe. “Nous attendons donc juste de voir comment cela se déroulera et se déroulera”, a-t-il déclaré. “De toute évidence, beaucoup de gens sont touchés. Nous sommes assez chanceux et chanceux là où nous sommes alors que nous traversons tous cela ensemble. Mais, comme vous le savez, nous faisons partie d’une communauté qui compte sur le fait de rassembler les gens pour travailler et amusez-vous. Donc nous voyons juste comment tout cela se passe. Et nous ne voulons pas retourner au travail jusqu’à ce que ce soit sûr de travailler, et je pense que personne ne le fera. Alors je pense que nous ” tu vas repartir pendant encore environ un an.”

“Nous avions juste prévu de prendre une année sabbatique”, le batteur Sean Kinney fait écho Jerryles mots. “Jerry avait une chose en solo qu’il voulait faire. Volonté [singer William DuVall] allait faire son truc et commençait là-dessus. C’était donc une sorte de plan pour prendre ce temps libre et les gens pouvaient faire ce qu’ils voulaient faire – faire leur propre affaire. Et puis ce genre de fermeture de ces choses jusqu’à un certain point. Donc, nous n’avons pas vraiment eu de discussion sur si, quand, où, quoi, pourquoi, mais je suppose que, probablement… Comme Jerry a dit, je ne pense pas que nous allons comme par magie revenir en arrière et que tout le monde retrouve la vie qu’il avait avant l’année prochaine. Peut-être à cette époque l’année prochaine, s’il y a assez de vaccins.

“Notre industrie, comme vous le savez, repose entièrement sur des personnes ayant un revenu disponible – un peu de fric supplémentaire pour acheter un billet ou quelque chose pour aller voir quelque chose – et ensuite entasser autant de personnes que possible le plus près les unes des autres dans n’importe quelle taille. lieu que vous pouvez remplir de gens”, a-t-il ajouté. “C’est donc probablement la pire des situations.”

ALICE ENCHAÎNÉE regroupé en 2006 avec DuVall rejoint le groupe, et sort son troisième LP avec DuVall dans l’alignement, “Brouillard pluvieux”, en août 2018.

À remettre le 29 octobre “Éclairer” a été coproduit par Jerry au cours de la dernière année avec le compositeur de film Tyler Bates et ingénieur de longue date de Cantrell Paul Figueroa. Ils ont accueilli une distribution dynamique de joueurs de soutien, y compris des batteurs Gil Sharone et Abe Laboriel, Jr. (Paul Mccartney), pédalier en acier maître Michel Rozon, Vincent Jones au piano, Wurlitzer, et orgue. D’autres légendes du rock ont ​​ajouté au plaisir de ce LP, y compris Duff McKagan (GUNS N’ ROSES) sur certaines pistes de basse, Greg Puciato (LE PLAN D’ÉVASION DILLINGER) gérer toutes les voix de fond et Joe Barresi (OUTIL, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE) superviser le mélange de “Éclairer”. Ensemble, ils ont enregistré huit originaux et le LP se termine par unElton John couverture de son classique “Au revoir” comme finale.



