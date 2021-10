Jerry Cantrell choisit Mick Jagger comme son « dieu du rock »

ALICE ENCHAÎNÉE guitariste/chanteur Jerry Cantrell était l’invité vedette de BBC‘s « Le Rock Show avec Johnnie Walker » pendant le segment « Rock God ». Jerry choisi LES PIERRES QUI ROULENT leader Mick Jagger et a déclaré à propos de son choix : « J’ai eu la chance de le voir jouer avec LES PIERRES à Los Angeles il y a quelques jours. J’ai eu la chance d’en attraper quelques DES PIERRES spectacles au fil des ans, mais c’était vraiment génial de se rappeler leur place dans l’histoire du rock and roll et Mickest la genèse, je crois, de ce à quoi ressemble vraiment la tête d’un groupe de rock and roll. C’est incroyable, la longévité, l’attitude, juste sa capacité à se connecter avec le public, à travailler une pièce, je ne pense pas que tu aurais Steven Tyler ou David Lee Roth ou n’importe quel leader épique sans Mick Jagger. Il est l’archétype et le précurseur de ce qu’est un groupe de rock and roll. »

L’année dernière, Cantrell discuté de ses premières influences musicales lors d’une interview sur sa carrière pour Gibson‘s « Icône » séries. Il a déclaré à l’époque: « La musique était quelque chose qui était toujours dans notre maison depuis un très jeune âge. À ce moment-là, j’étais fortement dans le rock, comme AC DC et EMBRASSER et tout le métal anglais. Et j’ai grandi dans des groupes qui écrivaient de bons riffs. Je voulais juste jouer de la guitare, écrire des chansons, et je suis fier d’être issu de la communauté et de tant de mes amis. Et les raisons et le sens derrière pourquoi nous le faisons tous, d’où nous venons tous et ce que cela signifie, cela n’est perdu pour aucun d’entre nous. »

Jerryle nouvel album solo de , « Éclairer », a été rendu disponible le 29 octobre. Le LP a été coproduit par Jerry au cours de la dernière année avec le compositeur de film Tyler Bates et Cantrellingénieur de longue date Paul Figueroa. Ils ont accueilli une distribution dynamique de joueurs de soutien, y compris des batteurs Gil Sharone et Abe Laboriel, Jr. (Paul Mccartney), pédalier en acier maître Michel Rozon, Vincent Jones au piano, Wurlitzer, et orgue. D’autres légendes du rock ont ​​ajouté au plaisir de ce LP, y compris Duff McKagan (GUNS N’ ROSES) sur certaines pistes de basse, Greg Puciato (LE PLAN D’ÉVASION DILLINGER) gérer toutes les voix de fond et Joe Barresi (OUTIL, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE) superviser le mélange de « Éclairer ». Ensemble, ils ont enregistré huit originaux et le LP se termine par unElton John couverture de son classique « Au revoir » comme finale.

