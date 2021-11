Jerry Cantrell : critique de l’album Brighten

LES MEILLEURES OFFRES DU JOUR

Le troisième album solo du guitariste d’Alice In Chains Jerry Cantrell est son meilleur à ce jour : le travail d’un auteur-compositeur heureux dans sa vie. La musique de Brighten regorge d’archétypes AIC, notamment la voix distinctive de Cantrell, mais couvre un large éventail de styles… ce qui rend d’autant plus remarquable qu’il semble à l’aise dans chacun d’eux.

Comme ses deux précédentes aventures en solo – Boggy Depot en 1998, et Degradation Trip Volumes 1 & 2 en 2002 – cela a été réalisé avec AIC en pause. Mais alors que sur les prédécesseurs, Cantrell semblait satisfait, voire déterminé, à creuser le même sillon lourd/doom que le groupe qui l’a rendu célèbre, sur Brighten (comme le titre peut l’indiquer), il semble confiant de déployer ses ailes et de s’alléger. Merci donc à Cantrell et à son producteur, l’ancien guitariste de Marilyn Manson, Tyler Bates.

Le premier morceau Atone – sorti en single en juillet – est un rocker country up-and-at-’em avec un roulement de tambour roulant de Gil Sharone et une guitare supplémentaire de Greg Puciato (tous deux anciens de Dillinger Escape Plan) plus une ligne de basse de Duff McKagan. (Bien que Cantrell joue également de la basse sur certaines des neuf pistes ici.) Atone travaillerait sur un album d’Alice In Chains, mais cela se démarquerait comme quelque chose de différent.

Cette description pourrait s’appliquer à la moitié des huit nouvelles chansons ici, mais chacune apporte quelque chose de nouveau. Inattendu, même. Par exemple, la chanson-titre est juste un peu plus « up », grâce à l’ajout soigné du piano, tandis que Had To Know a un solo de guitare en plein essor, mais utilise ce qui ressemble à un orgue Hammond avec un effet au moins aussi grand. Et Démembré, quant à lui, malgré ce titre, fanfaronne d’humeur optimiste.

Certaines pommes, cependant, roulent beaucoup plus loin de l’arbre AIC. Prism Of Doubt présente une pédale en acier (subtile) et une mélodie que Tom Petty aurait pu évoquer. Black Hearts And Evil Done n’est pas à un million de kilomètres d’un morceau solo de George Harrison. De même, Siren Song est une ballade lugubre – mais avec des castagnettes ! – tandis que le très chargé Nobody Breaks You est une pièce d’ensemble édifiante.

Brighten tire ensuite à sa fin avec une reprise extrêmement fidèle de Elton John’s Goodbye – la dernière chanson de Madman Across The Water – soulignant l’admiration mutuelle qui a commencé par Elton jouant sur Black Gives Way To Blue en 2009. Les fans d’Alice In Chains devraient se préparer d’aimer ça, mais attendez-vous à plus d’échos de Jar Of Flies que de Dirt…

