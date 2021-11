Jerry Cantrell d’Alice In Chains à propos d’une hypothétique intronisation au Rock Hall : « Ce n’est pas quelque chose qui va faire ou défaire votre carrière »

Dans une nouvelle interview avec le WMMR station de radio, ALICE ENCHAÎNÉE guitariste/chanteur Jerry Cantrell a été interrogé sur les chances que son groupe soit intronisé dans le Temple de la renommée du rock and roll. ALICE ENCHAÎNÉE‘ premier album, « lifting », est sorti en 1990, ce qui aurait rendu le groupe éligible depuis 2015. Cantrell dit à propos de la possibilité (telle que transcrite par BLABBERMOUTH.NET): « J’ai vu certains de mes amis, pairs et mentors être acceptés. Et ce n’est pas quelque chose qui va faire ou défaire votre carrière, mais c’est toujours agréable d’être reconnu pour votre travail. Je ne dépense pas vraiment beaucoup du temps à y penser. Comme je l’ai dit, cela ne fait pas ou ne brise pas ma carrière. Mais c’est toujours agréable quand les gens reconnaissent votre musique et votre travail et apprécient ce que vous faites. C’est la raison pour laquelle vous le faites – pour vous satisfaire en tant que musicien, créer quelque chose à partir de rien qui vous rend fier et vous fasse ressentir, puis le donner au monde et faire réagir les gens et les faire ressentir aussi et l’intégrer à leur vie. eux aussi bien que c’est personnel pour vous. »

Avec NIRVANA et CONFITURE DE PERLES déjà dans le Temple de la renommée, ALICE ENCHAÎNÉE est l’un des deux groupes phares de Seattle, avec JARDIN DU SON, qui n’a pas encore été intronisé.

Il y a quelques années, Cantrell, qui a joué au 2013 Salle du Rocher cérémonie avec les intronisés CŒUR, Raconté Cleveland.com À propos NIRVANAl’intronisation de 2014 dans le Temple de la renommée du rock and roll, faisant d’eux le premier « groupe grunge » de la scène de Seattle à être intronisé : « C’est bien mérité. J’ai adoré ces gars. » Mais le chanteur-guitariste a ajouté : « J’ai été surpris de les voir entrer avant CONFITURE DE PERLES. Ils sont entrés pour ‘Eau de Javel’, ce qui n’était pas un gros disque jusqu’à ‘Peu importe’ est devenu un gros record. »

Jerry discuté précédemment ALICE ENCHAÎNÉE‘ hypothétique Salle du Rocher l’induction dans une interview 2013 avec Radio.com. À l’époque, il a déclaré: « Nous ne sommes pas là pour gagner des prix. Et c’est l’attitude avec laquelle j’y suis allé. Et je dois dire, en toute honnêteté, que mon opinion a un peu changé en étant invité avec CŒUR et de voir combien cela signifiait pour eux. C’était un spectacle cool, c’était avec beaucoup de respect. J’étais un peu ému. »

Cantrell ajouté : « J’ai aussi aimé ce [late RUSH drummer and Hall Of Fame inductee] Neil Peart a déclaré: «Depuis des années, nous disons que ce n’est pas grave. Il s’avère que c’est une grosse affaire !’ C’était cool de le voir dire ça. »

Deux de ALICE ENCHAÎNÉE‘ membres fondateurs, chanteur Layne Staley et bassiste Mike Starr, tous deux sont décédés.

ALICE ENCHAÎNÉE sorti trois albums avec Staley, décédé d’une overdose de drogue, devant les membres survivants — Cantrell, bassiste Mike Inez et batteur Sean Kinney – a amené le guitariste Guillaume DuVall à bord en 2006. Après cela, ils ont sorti trois albums bien reçus : le 2009 Grammy-nommé « Le noir cède la place au bleu », 2013 « Le démon a mis les dinosaures ici » et 2018 « Brouillard pluvieux ».

Cantrellle nouvel album solo de , « Éclairer », a été mis à disposition le 29 octobre.



