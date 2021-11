Jerry Cantrell d’Alice In Chains annonce un événement mondial de diffusion en direct

Chanteur, auteur-compositeur, guitariste et ALICE ENCHAÎNÉE co-fondateur Jerry Cantrell a annonce « Une soirée avec Jerry Cantrell » présenté par Maison de l’instant. Le flux sera une performance intime enregistrée en direct de Los Angeles ce soir. La performance à guichets fermés comprendra un ensemble de six chansons, une narration et une session de questions-réponses animée par un acteur/comédien renommé et bien-aimé. Jeff Garlin.

Le flux de l’événement sera un événement payant disponible pour les fans européens le jeudi 2 décembre 2021 à 18h00 GMT. Les billets sont disponibles via ce lien. Ils sont au prix de 12 $ en pré-commande et de 15 $ le jour du spectacle. Les détenteurs de billets pourront diffuser l’événement pendant 24 heures.

La performance est prévue pour être une sélection de chansons de JerryLP solo de récemment sorti « Éclairer ». De nombreux musiciens figurant sur le disque se produiront avec Jerry, comprenant Tyler Bates (« 300 », « John Wick »), Greg Puciato (LE PLAN D’ÉVASION DILLINGER), Gil Sharone (LE PLAN D’ÉVASION DILLINGER), Georges Adrien, Vincent Jones et Michel Rozon.

« Éclairer » a reçu les éloges de la critique, y compris Kerrang !, qui l’a qualifié d' »autoportrait vivant et contemporain de l’une des voix les plus distinctives du hard rock. Une démonstration de brillance individuelle attendue depuis longtemps ». Rock classique l’a proclamé « son meilleur à ce jour. Le travail d’un auteur-compositeur heureux dans sa vie, il couvre un large éventail de styles. » Le soleil commente : « Un album riche et organique… ‘Éclairer’ est génial. »

« Éclairer » est Jerrypremier projet sans ALICE ENCHAÎNÉE en 19 ans. Co-produit avec le compositeur de film Tyler Bates et Paul Figue (ingénieur de longue date), le LP a fait ses débuts juste avant que la pandémie ne frappe. Ils ont accueilli un casting dynamique de joueurs de soutien, y compris Duff McKagan (GUNS N’ ROSES) sur certaines pistes de basse, Puciato contribuer aux chœurs et aux batteurs Sharone et Abe Laboriel, Jr. (Paul Mccartney). Joe Barresi (OUTIL, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE) a géré le mélange de « Éclairer ».

Jerry a également annoncé une tournée aux États-Unis qui l’amènera dans des villes telles que New York, LA, Chicago, Boston, Nashville et Vegas, parmi de nombreuses autres villes.

