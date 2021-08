Jerry Cantrell d’Alice In Chains annonce une tournée solo nord-américaine au printemps 2022

Chanteur, auteur-compositeur, guitariste et ALICE ENCHAÎNÉE co-fondateur Jerry Cantrell a annoncé une tournée nord-américaine, à partir du 24 mars 2022, à l’appui de son album solo qui sortira bientôt, “Éclairer”. Les billets seront mis en vente le vendredi 27 août à 10 h, heure locale.

Le trek débutera sur la légendaire First Avenue à Minneapolis et traversera le pays en atteignant de grandes villes telles que Chicago, Détroit, Nashville, New York, Philadelphie, Seattle et Los Angeles, pour n’en nommer que quelques-unes.

Des dates de tournée:

24 mars – Minneapolis, MN – Première Avenue



26 mars – Chicago, IL – The Vic Theatre



28 mars – Détroit, MI – St. Andrew’s Hall



29 mars – Toronto, ON – Histoire



31 mars – Pittsburgh, Pennsylvanie – Roxian Theatre



02 avril – Atlantic City, NJ – Music Box @ Borgata



03 avril – Philadelphie, PA – Theatre Of Living Arts



05 avril – New York, NY – Irving Plaza



06 avril – Boston, MA – Big Night Live



08 avril – Baltimore, MD – Rams Head Live



09 avril – Raleigh, Caroline du Nord – Le Ritz



10 avril – Charlotte, Caroline du Nord – Fillmore



12 avril – Orlando, Floride – House of Blues



13 avril – Saint-Pétersbourg, Floride – Jannus Live



15 avril – Atlanta, Géorgie – Tabernacle



17 avril – Nashville, TN – Ryman Auditorium



19 avril – La Nouvelle-Orléans, LA – Fillmore



21 avril – Dallas, TX – House of Blues



22 avril – San Antonio, TX – Aztec Theatre



23 avril – Houston, Texas – House of Blues



25 avril – Oklahoma City, OK – Diamond Ballroom



27 avril – Denver, CO – Le Sommet



28 avril – Salt Lake City, UT – The Depot



01 mai – Portland, OR – Roseland Theatre



02 mai – Seattle, WA – Moore Theatre



04 mai – Sacramento, CA – As de pique



05 mai – Los Angeles, CA – Théâtre Belasco



07 mai – Las Vegas, NV – House Of Blues



08 mai – San Diego, CA – House Of Blues

À la fin du mois dernier, Cantrell retourné avec “Expier”, le premier single de “Éclairer”. La vidéo d’accompagnement de la chanson a été réalisée de manière créative en tant qu’effort de groupe par Jerry; photographe/musicien Jim Louvau; chanteur/guitariste Greg Puciato; artiste visuel Jesse Draxler; et photographe Tony Aguilera.

Demandé dans un récent Instagram en direct session de questions-réponses avec les fans comment il a choisi “Expier” être le premier single et morceau d’ouverture du nouveau LP, Cantrell a déclaré : « Quand vous faites un disque, vous avez un corpus de travail, et généralement c’est assez facile, à partir de tout ce que vous avez, de déterminer où vous voulez commencer et où vous voulez finir. Alors ‘Expier’ a toujours été un concurrent sérieux. Mon partenaire au dossier, [film composer] Tyler Bates, et [longtime engineer] Paul Figueroa les deux pensaient aussi assez fortement à cette chanson en tant qu’ouverture. Donc, quand il s’agissait de lister les pistes, je rebondisais en quelque sorte, et ça me semblait juste. Il a une attitude qui donne le ton à l’ensemble du travail. C’est une chanson intéressante. Je pense que c’était l’un des premiers morceaux que j’ai montré Tyler quand nous étions en quelque sorte en train de rassembler du matériel. Et quand j’ai joué ce riff, il m’a dit ‘Mec, c’est cool.’ Et je me dis ‘Mec, je porte ce riff partout depuis des années, et je n’ai pas trouvé un moyen d’en faire une chanson complète qui soit aussi bonne que le riff et l’idée de refrain que j’avais .’ L’autre chose qu’il trouvait vraiment intéressante était le fait qu’il s’agit d’un accordage ouvert, qui est normalement un accordage majeur et utilisé pour des trucs de type slide blues, mais c’est un son plutôt mineur.”

Jerry coproduit “Éclairer” au cours de la dernière année avec Bates et Figueroa. Ils ont accueilli une distribution dynamique de joueurs de soutien, y compris des batteurs Gil Sharone et Abe Laboriel, Jr. (Paul Mccartney), pédalier en acier maître Michel Rozon, Vincent Jones au piano, Wurlitzer, et orgue. D’autres légendes du rock ont ​​ajouté au plaisir de ce LP, y compris Duff McKagan (GUNS N’ ROSES) sur certaines pistes de basse, Greg Puciato (LE PLAN D’ÉVASION DILLINGER) gérer toutes les voix de fond et Joe Barresi (OUTIL, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE) superviser le mélange de “Éclairer”. Ensemble, ils ont enregistré huit originaux et le LP se termine par unElton John couverture de son classique “Au revoir” comme finale.

Jerryl’effort à venir de marquera sa première sortie complète depuis “Voyage de dégradation”, l’album solo épique qu’il a réalisé en 2002 avec future METALLIQUE bassiste Robert Trujillo et PLUS LA FOI le batteur Mike Bordin.

Cantrell a annoncé l’achèvement du nouveau LP dans un Instagram poste en mars.

Jerrycarrière en dehors de ALICE ENCHAÎNÉE a consisté en deux albums solo et des contributions à des bandes originales de films majeurs.

Cantrellle premier album solo de, “Dépôt de marécage”, est sorti en 1998, suivi de son deuxième album, le susdit “Voyage de dégradation”. En plus de son travail d’artiste solo, Jerry a sorti de la musique sur les bandes originales de plusieurs films, dont “Homme araignée”, “Le gars du cable”, “John Wick 2”, “Dernier héros d’action” et “Le punisseur”.

ALICE ENCHAÎNÉE regroupé en 2006 avec Guillaume DuVall rejoint le groupe, et sort son troisième LP avec DuVall dans l’alignement, “Brouillard pluvieux”, en août 2018.