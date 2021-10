Jerry Cantrell d’Alice In Chains : le métal est « une grosse part du gâteau pour moi »

Dans une nouvelle interview avec le « Toujours noir », ALICE ENCHAÎNÉE guitariste/chanteur Jerry Cantrell On lui a demandé s’il aimait toujours monter en puissance et produire des riffs lourds entre les deux, délivrant un côté plus doux du spectre rock. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Absolument. Cela dépend de l’humeur. Nous avons eu une soirée métal à ma partie de poker la semaine dernière. jeux de poker à domicile. Habituellement, quelqu’un sera DJ et nous prendrons des tours différents. Eh bien, la semaine dernière, c’était du métal. C’est génial. C’est une grosse part du gâteau pour moi. «

En 1996, Cantrell Raconté Monde de la guitare magazine qui ALICE ENCHAÎNÉE faisait « partie du métal. Nous sommes aussi beaucoup de choses différentes. Je ne sais pas trop quel est le mélange, mais il y a définitivement du métal, du blues, du rock and roll, peut-être une touche de punk… la partie métallique ne nous quittera jamais. Et je ne le veux jamais. »

Interrogé sur le fait que de nombreux groupes de metal à l’époque étaient obsédés par le fait de rendre les choses lourdes, au détriment de la créativité ou de l’originalité, Jerry a déclaré: « J’ai toujours été intéressé par les groupes qui font de la grosse merde sans paraître si évident. Il y a quelque chose à avoir de la force et à ne pas l’afficher. vous êtes dans un verrou mortel, que vous n’avez pas vu venir parce que c’était si lisse et séduisant que vous ne le saviez pas jusqu’à ce qu’il ait le visage contre la toile. Pour moi, être lourd n’a rien à voir avec le nombre de haut-parleurs vous soufflez ou à combien de décibels vous jouez. »

Cantrellle nouvel album solo de , « Éclairer », sera disponible le 29 octobre. Le LP a été coproduit par Jerry au cours de la dernière année avec le compositeur de film Tyler Bates et Cantrellingénieur de longue date Paul Figueroa. Ils ont accueilli une distribution dynamique de joueurs de soutien, y compris des batteurs Gil Sharone et Abe Laboriel, Jr. (Paul Mccartney), pédalier en acier maître Michel Rozon, Vincent Jones au piano, Wurlitzer, et orgue. D’autres légendes du rock ont ​​ajouté au plaisir de ce LP, y compris Duff McKagan (GUNS N’ ROSES) sur certaines pistes de basse, Greg Puciato (LE PLAN D’ÉVASION DILLINGER) gérer toutes les voix de fond et Joe Barresi (OUTIL, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE) superviser le mélange de « Éclairer ». Ensemble, ils ont enregistré huit originaux et le LP se termine par unElton John couverture de son classique « Au revoir » comme finale.



