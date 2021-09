Jerry Cantrell d’Alice In Chains : “Le rock and roll est sain et prospère”

Dans une récente interview avec Mindy Novotny de la station de radio de Milwaukee 102.9 Le cochon, ALICE ENCHAÎNÉE guitariste et chanteur Jerry Cantrell On lui a demandé si des artistes émergents avaient attiré son oreille au cours de la dernière décennie. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Oh, bien sûr. Nous voyons beaucoup de bonne musique là-bas, surtout quand nous partons en tournée. Et c’est toujours bon de voir que le rock and roll est sain et prospère. Ce n’est peut-être pas le point central fois dans l’histoire, il prend le dessus, mais il est toujours là. La musique et les spectacles en direct sont des expériences solides et bien fréquentées, et le rock and roll est là pour rester. “

Cantrell a également parlé de son projet de prendre la route pour soutenir son prochain album solo, “Éclairer”, qui sortira le 29 octobre. “C’est bien de voir que nous avançons dans la bonne direction et je pense que 2022 sera encore une meilleure année”, a-t-il déclaré. “Je suis donc impatient de prendre la route moi-même en mars et de prendre ce disque et de le jouer, ainsi que des chansons de tous mes autres disques.”

“Éclairer” a été coproduit par Jerry au cours de la dernière année avec le compositeur de film Tyler Bates et Cantrellingénieur de longue date Paul Figueroa. Ils ont accueilli une distribution dynamique de joueurs de soutien, y compris des batteurs Gil Sharone et Abe Laboriel, Jr. (Paul Mccartney), pédalier en acier maître Michel Rozon, Vincent Jones au piano, Wurlitzer, et orgue. D’autres légendes du rock ont ​​ajouté au plaisir de ce LP, y compris Duff McKagan (GUNS N’ ROSES) sur certaines pistes de basse, Greg Puciato (LE PLAN D’ÉVASION DILLINGER) gérer toutes les voix de fond et Joe Barresi (OUTIL, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE) superviser le mélange de “Éclairer”. Ensemble, ils ont enregistré huit originaux et le LP se termine par unElton John couverture de son classique “Au revoir” comme finale.

Jerryl’effort à venir de marquera sa première sortie complète depuis “Voyage de dégradation”, l’album solo épique qu’il a réalisé en 2002 avec future METALLIQUE bassiste Robert Trujillo et PLUS LA FOI le batteur Mike Bordin.

Cantrell a annoncé l’achèvement du nouveau LP dans un Instagram poste en mars.

Jerrycarrière en dehors de ALICE ENCHAÎNÉE a consisté en deux albums solo et des contributions à des bandes originales de films majeurs. Cantrellle premier album solo de, “Dépôt de marécage”, est sorti en 1998, suivi de son deuxième album, le susdit “Voyage de dégradation”. En plus de son travail d’artiste solo, Jerry a sorti de la musique sur les bandes originales de plusieurs films, dont “Homme araignée”, “Le gars du cable”, “John Wick 2”, “Dernier héros d’action” et “Le punisseur”.

ALICE ENCHAÎNÉE regroupé en 2006 avec Guillaume DuVall rejoint le groupe, et sort son troisième LP avec DuVall dans l’alignement, “Brouillard pluvieux”, en août 2018.



