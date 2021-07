Jerry Cantrell d’Alice In Chains: Plus de détails sur l’album solo ‘Brighten’ révélés

Chanteur, auteur-compositeur, guitariste et ALICE ENCHAÎNÉE co-fondateur Jerry Cantrell revient avec le premier single, “Expier”, de son nouvel album solo, “Éclairer”. Regardez le clip officiel du morceau ci-dessous.

Dès le début, le riff de l’ouverture de l’album roule comme un train de marchandises en fuite souligné par le twang cinématographique. Au fur et à mesure que l’élan monte, il entonne le crochet hummable avant une pause psychédélique, et un crochet percutant évocateur de l’esprit incendiaire de l’album.

La vidéo accompagne parfaitement la chanson car il s’agit d’une compilation de séquences en noir et blanc de Jerry jouer la chanson dans des lieux extérieurs tels que Joshua Tree, Salton Sea, Phoenix et Los Angeles. Il a été dirigé de manière créative comme un effort de groupe par Jerry; photographe/musicien Jim Louvau; chanteur/guitariste Greg Puciato; artiste visuel Jesse Draxler; et photographe Tony Aguilera.

Parler de “Expier”, Jerry dit : “En tant que fan de Ennio Morricone notes et Sergio Léone films, il y a un peu de cette ambiance de hors-la-loi, avec un piétinement psychopathe cool. Ça me trotte dans la tête depuis plus de 20 ans, me hantant. Parfois, il faut un certain temps pour qu’une bonne idée trouve sa meilleure forme. Tel a été le cas avec ‘Expier’.”

L’artiste rock vétéran offre en offrant une autre dimension de ses sons de guitare reconnaissables tout en mettant en vedette sa voix caractéristique.

“Je suis dans le groupe depuis près de 34 ans maintenant”, dit Jerry. “C’est toujours mon premier et premier engagement, mais c’est agréable d’explorer différentes choses et d’ajouter un autre chapitre à un corpus croissant de travaux. Après le dernier AIC tournée terminée, je me suis tourné vers la possibilité de faire un autre album moi-même.”

Au cours de la dernière année, Jerry coproduit “Éclairer” avec le compositeur de film Tyler Bates (“300”, “John Wick”) et ingénieur de longue date Paul Figue. Reflétant un esprit classique, ils ont accueilli une distribution dynamique de joueurs de soutien, y compris des batteurs Gil Sharone et Abe Laboriel, Jr. (Paul Mccartney), pédalier en acier maître Michel Rozon, Vincent Jones au piano, Wurlitzer, et orgue. D’autres légendes du rock ont ​​ajouté au plaisir de ce LP, y compris Duff McKagan (GUNS N’ ROSES) sur certaines pistes de basse, Greg Puciato (LE PLAN D’ÉVASION DILLINGER) gérer toutes les voix de fond et Joe Barresi (OUTIL, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE) superviser le mélange de “Éclairer”. Ensemble, ils ont enregistré huit originaux et le LP se termine par unElton John couverture de son classique “Au revoir” comme finale.

“‘Fou de l’autre côté de l’eau’ est l’un de mes disques préférés de tous les temps”, Jerry s’exclame. « Par respect pour Elton, je ne l’inclurais pas à moins qu’il ne dise que ça va. Il avait joué du piano sur “Le noir cède la place au bleu”, que j’ai écrit pour [late ALICE IN CHAINS singer] Layne [Staley], alors j’ai contacté Elton, il l’a écouté et m’a dit “Tu devrais absolument l’utiliser”. J’ai reçu l’approbation de l’homme lui-même. Je ne pouvais pas penser à une meilleure façon de clôturer le record !”

Cantrell joué une paire de spectacles solo à guichets fermés à Los Angeles rejoint par un groupe éclectique de musiciens et d’amis, dont plusieurs apparaissent sur “Éclairer”.

“C’était amusant de jouer des airs que je n’avais pas joués depuis des années « Dépôt de marécage » et « Voyage de dégradation », ” Jerry continue. “Tyler Bates m’a non seulement présenté à beaucoup de joueurs sympas, il m’a également aidé à monter le groupe pour les concerts et a joué avec moi.”

“Éclairer” engendrés par ces concerts.

“C’était comme un disque à l’ancienne des années 70 où une multitude de musiciens jouaient”, sourit Cantrell. “Donc, ce n’est pas un groupe fixe. J’ai pu faire de la musique avec un groupe de personnes que je n’avais jamais eu auparavant, ainsi qu’avec des amis comme Duff, Tyler et Gil avec qui j’ai travaillé auparavant.”

JerryLa vaste palette sonore de ‘s incorpore tout, des moments d’orgue de mauvaise humeur et d’acier de pédale puissant aux chœurs cathartiques et aux riffs hermétiques qui sont la marque de fabrique de Cantrellson.

Pour commémorer sa sortie, “Expier” sera disponible en plusieurs configurations, y compris un single en vinyle de 12 pouces avec une face B qui comprend une version instrumentale exclusive (avec un emballage brillant dans le noir), un vinyle lourd de 180 grammes et un vinyle de couleur rouge sang exclusif au Jerry Cantrell magasin en ligne. Chaque “Expier” L’achat d’un seul vinyle comprend un disque flexible rouge, un ensemble de sélections rouges et un téléchargement instantané de la chanson.

“Éclairer” est disponible en pré-commande partout maintenant et sera offert dans un os exclusif avec un vinyle de 180 grammes de couleur or éclaboussé via Jerryla boutique en ligne de. Des CD signés en nombre limité seront également disponibles dans la boutique en ligne en pré-commande.

“Éclairer” liste des pistes :

01. Expier



02. Éclairer



03. Prisme du doute



04. Cœurs noirs et mal fait



05. Chanson de sirène



06. Je devais savoir



07. Personne ne te brise



08. Démembré



09. Au revoir (couverture d’Elton John)

Le casting des joueurs sur “Éclairer”

* Jerry Cantrell – Guitare, basse, voix, claviers



* Greg Puciato – Chœurs



* Duff McKagan – Basse



* Gil Sharone – Tambours



* Abe Laboriel Jr. – Tambours



* Tyler Bates – Cordes, percussions, guitare



* Vincent Jones – Piano, touches et cordes



* Jordan Lewis -Piano



* Michel Rozon – Pédale en acier



* Lola Bates – Chœurs



* Matias Ambrogi Torres – Cordes

Jerryl’effort à venir de marquera sa première sortie complète depuis “Voyage de dégradation”, l’album solo épique qu’il a réalisé en 2002 avec future METALLIQUE bassiste Robert Trujillo et PLUS LA FOI le batteur Mike Bordin.

Cantrell a annoncé l’achèvement du nouveau LP dans un Instagram poste en mars.

Jerrycarrière en dehors de ALICE ENCHAÎNÉE a consisté en deux albums solo et des contributions à des bandes originales de films majeurs. Cantrellle premier album solo de, “Dépôt de marécage”, est sorti en 1998, suivi de son deuxième album, le susdit “Voyage de dégradation”. En plus de son travail d’artiste solo, Jerry a sorti de la musique sur les bandes originales de plusieurs films, dont “Homme araignée”, “Le gars du cable”, “John Wick 2”, “Dernier héros d’action” et “Le punisseur”.

De retour en 2018, Cantrell Raconté Panneau d’affichage qu’il n’était pas dans un bon espace libre quand il a fait “Voyage de dégradation”. “J’étais vraiment foutu à l’époque, pour être honnête avec vous, et vous pouvez tout à fait l’entendre sur ce disque”, a-t-il déclaré. “Cela a été fait juste avant que je ne devienne sobre, et cela a également été fait juste quand je faisais face à la mort de mon groupe, puis à la malheureuse coïncidence de Layne [Staley, ALICE IN CHAINS frontman] décédé juste après avoir sorti ce disque. Ce n’était donc pas un bon moment dans ma vie, et cela ressort totalement sur ce disque.”

Cantrell a ajouté: “C’est un disque que je n’écoute plus beaucoup à cause de toutes ces choses que j’ai mentionnées”, révélant qu’il est devenu sobre un an après son enregistrement. Il a poursuivi: “Mais c’est un record qui est important pour moi, et je verrai Robert et Mike de temps en temps et ils se disent : ‘On devrait faire des putains de concerts, mec. Certains « Voyage de dégradation » spectacles.’ [Laughs] Je leur dis qu’on le fera un jour.”

ALICE ENCHAÎNÉE regroupé en 2006 avec Guillaume DuVall rejoint le groupe, et sort son troisième LP avec DuVall dans l’alignement, “Brouillard pluvieux”, en août 2018.