Jerry Cantrell d’Alice In Chains : proposer un nouveau matériel est « toujours difficile »

Dans une nouvelle interview avec l’Australian’s Heavy, ALICE ENCHAÎNÉE co-fondateur Jerry Cantrell, qui fait la promotion de la sortie prochaine de son album solo « Éclairer », a été demandé si l’écriture de chansons devient plus facile ou plus difficile avec le temps. Il a répondu (comme transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Je pense que c’est toujours difficile. Certaines choses [come relatively easy] — c’est vraiment rare, en fait, et ça arrive. Il y a quelques disques sur ce disque qui sont comme ça, et vous en aurez quelques-uns par projet qui se produisent assez rapidement et vraiment spontanément. La plupart du temps, c’est une corvée, et c’est une corvée de regarder un abîme, du genre : « Qu’est-ce que je vais trouver maintenant ? [Laughs] Et c’est un peu le défi. Je pense que c’est ce que j’aime à ce sujet – parce que vous n’êtes pas sûr de pouvoir recommencer. C’est juste un regard très humain.

« J’ai toujours opéré, et les gars de ALICE j’y suis toujours arrivé d’une certaine manière, et je pense que c’est une manière vraiment saine, et nous avons entendu cela exprimé par d’autres artistes, et nous avons franchi ce pas : vous ne pouvez pas compter sur les succès antérieurs ; vous ne pouvez pas réécrire une chanson ou réécrire un disque », a-t-il poursuivi. « C’est donc fait. Donc à chaque fois que vous commencez, ça doit être à partir d’un zéro absolu. Vous devez faire confiance au fait que vous allez être vous et que vous allez réussir, et si vous avez la chance d’avoir une sorte de son identifiable que les gens ont apprécié dans le passé, vous pouvez faire confiance au fait que ça va être là. Donc, en fin de compte, c’est ce qui a toujours été le cas pour nous, ce qui nous fait plaisir – du genre, est-ce quelque chose qui nous enthousiasme? Sommes-nous en train de faire quelque chose que si nous n’étions pas dans ce groupe, nous écouterions et nous dirons : « C’est putain de bien ». C’est à qui nous essayons de plaire. Évidemment, nous voulons que les gens l’écoutent et qu’il se connecte à un public plus large que nous-mêmes. Mais il faut d’abord commencer par là ; il faut traverser ce pont avant qu’il n’atteigne quelqu’un d’autre. »

« Éclairer » sera disponible le 29 octobre. Le LP a été coproduit par Jerry au cours de la dernière année avec le compositeur de film Tyler Bates et Cantrellingénieur de longue date Paul Figueroa. Ils ont accueilli une distribution dynamique de joueurs de soutien, y compris des batteurs Gil Sharone et Abe Laboriel, Jr. (Paul Mccartney), pédalier en acier maître Michel Rozon, Vincent Jones au piano, Wurlitzer, et orgue. D’autres légendes du rock ont ​​ajouté au plaisir de ce LP, y compris Duff McKagan (GUNS N’ ROSES) sur certaines pistes de basse, Greg Puciato (LE PLAN D’ÉVASION DILLINGER) gérer toutes les voix de fond et Joe Barresi (OUTIL, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE) superviser le mélange de « Éclairer ». Ensemble, ils ont enregistré huit originaux et le LP se termine par unElton John couverture de son classique « Au revoir » comme finale.

Jerry récemment dit Kerrang ! magazine qui « Éclairer » contient « beaucoup d’influences de ce que j’ai grandi en écoutant, comme du rock classique et des trucs d’auteurs-compositeurs-interprètes des années 60, 70 et même certains des années 80. J’ai également utilisé beaucoup de voix et d’instruments que je n’ai pas n’utilisez pas traditionnellement de manière lourde et c’est vraiment cool », a-t-il déclaré.



