Jerry Cantrell d’Alice In Chains réfléchit à la montée du grunge : « Nous savions que quelque chose se passait dans notre ville »

Dans une nouvelle interview avec E. Curtis Johnson du 105.1 L’incendie station de radio, Jerry Cantrell réfléchi sur ALICE ENCHAÎNÉE‘ ascension vers une renommée internationale dans le cadre du mouvement grunge du début des années 1990, avec d’autres groupes de Seattle tels que NIRVANA, CONFITURE DE PERLES et JARDIN DU SON. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Nous savions qu’il se passait quelque chose dans notre ville d’où nous venions tous, de diverses directions – nord, est, sud et ouest, autour de Seattle. On pouvait sentir qu’il se passait quelque chose, et c’était un peu différent et c’était un peu plus graveleux et c’était un peu plus brut que ce qui se passait à l’époque. Mais nous étions aussi au courant de beaucoup de groupes qui faisaient aussi un nouveau son. Je me souviens avoir vu PLUS LA FOI passer par la taverne centrale et voir LA DÉPENDANCE DE JANE au Moore Theatre et GUNS N’ ROSES, bien sûr, et NINE INCH NAILS « La tête comme un trou » au MTV. Il se passait quelque chose collectivement à travers le monde, et nous en avions notre petite bulle, et nous voulions en faire partie. Ce n’était pas une sorte d’événement planifié ou quelque chose comme ça, mais je pense que nous étions tous sur la même longueur d’onde. Et la musique change toujours – le monde change toujours et la musique aussi, et c’était assez fou de faire partie de l’un de ces changements. »

Il y a cinq ans, Cantrell dit au « Le juke-box de Jonesy » émission de radio JARDIN DU SON était le groupe qui a donné au mouvement grunge son élan pour devenir quelque chose de beaucoup plus grand. « Le premier groupe qui a tout commencé, dans la mesure où comme le reste du monde s’y est ouvert, c’est JARDIN DU SON, absolument », a-t-il déclaré. « JARDIN DU SON a signé pour UN M [in 1988]. C’était la première signature d’un label majeur, et ils ont sorti un disque. Et OS D’AMOUR MÈRE était deuxième, le Polygramme, Je crois. Et, malheureusement, [MOTHER LOVE BONE frontman] Andy [Wood] est décédé juste au moment où ce disque est sorti. Et nous étions le troisième groupe majeur à signer Colombie, et nos disques sont sortis rapidement. NIRVANA et CONFITURE DE PERLES est venu après. »

Il a poursuivi: « Tout se passait. Tous ces groupes faisaient de la bonne musique. C’était tellement cool, parce que c’était juste notre truc, mec, et nous n’essayions d’impressionner personne d’autre que les gens de notre ville. Cela était à peu près la portée de nos objectifs, vous savez – être capable de vendre à guichets fermés la taverne centrale et de jouer dans le bar local où tout le monde jouait. quelque chose de vraiment cool et de soutien. Personne n’essayait d’être comme vous ; ils essayaient juste d’être comme eux. C’est ce que vous respectiez chez eux et c’est aussi ce qui vous a donné envie de faire votre propre truc. Je pense que c’est pourquoi tous les groupes qui sont sortis pendant cette période particulière, y compris LE MIEL DE BOUE et le ARBRES CRISTIEUX, et quelques autres sur cette période, aucun groupe ne ressemble à l’autre. »

ALICE ENCHAÎNÉE sorti trois albums avec le chanteur Layne Staley, décédé d’une overdose de drogue, devant les membres survivants — Cantrell, bassiste Mike Inez et batteur Sean Kinney – a amené le guitariste Guillaume DuVall à bord en 2006. Après cela, ils ont sorti trois albums bien reçus : le 2009 Grammy-nommé « Le noir cède la place au bleu », 2013 « Le démon a mis les dinosaures ici » et 2018 « Brouillard pluvieux ».

Cantrellle nouvel album solo de, « Éclairer », a été mis à disposition le 29 octobre.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).