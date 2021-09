Jerry Cantrell et Kim Thayil se préparent pour 2022 “The Sounds Of Seattle” Rock ‘N’ Roll Fantasy Camp à Los Angeles

ALICE ENCHAÎNÉE guitariste/chanteur Jerry Cantrell, JARDIN DU SON guitariste Kim Thayil et originale CONFITURE DE PERLES le batteur Dave Krusen participera à “Les sons de Seattle” Rock ‘N’ Roll Fantasy Camp, qui se déroulera du 17 au 20 février 2022 à Los Angeles.

Thayil a déclaré dans un communiqué: “Les dernières années ont été exceptionnellement difficiles et parfois vraiment bizarres pour la nation et le monde en général, et pour l’industrie de la musique et les groupes de rock en particulier. Je suis très enthousiaste à l’idée de me connecter et de me réengager avec collègues musiciens et fans au Rock ‘N’ Roll Fantasy Camp. Apportez votre hache préférée et jammons à Camp de roche!”

En plus des invités spéciaux mentionnés ci-dessus, Rock ‘N’ Roll Fantasy Camp a l’un des plus grands groupes de conseillers alignés, y compris Stephen Perkins (ADDICTION DE JANE, PORNO POUR PYROS), Mike Kroeger (NICKELBACK), Monte Pittman (Madone), Adam Kury (BOÎTE À BOUGIES), Joël Hoekstra (BLANC, ORCHESTRE TRANSSIBÉRIEN), Peter Klett (BOÎTE À BOUGIES), Eva Gardner (P!NK), Tommy Noir (SCOTT WEILAND ET LES SAUVAGES), Britt Lightning (VIXEN) et plus.

Pour plus d’informations et pour réserver votre place, visitez rockcamp.com.

Rock ‘N’ Roll Fantasy Camp a été créé il y a 25 ans pour offrir à de vraies personnes l’expérience unique de se connecter et de jouer avec leurs héros musicaux. Les Camp a fourni des souvenirs inoubliables, des conseils et des commentaires aux participants du monde entier. Camp les événements s’étendent sur quatre jours bien remplis où les campeurs rejoignent un groupe encadré par les meilleurs musiciens de tournée d’aujourd’hui, et travaillent jusqu’aux performances finales avec les vedettes du rock dans des lieux légendaires de Studios d’Abbey Road à Londres, au Whiskey A Go Go d’Hollywood, à la station balnéaire de l’Atlantique aux Bahamas.

La dernière annonce du camp en personne fait suite au formidable succès du documentaire 2021 “Rock Camp: Le Film”. “Divertissant”, “inspirant” et “émouvant”, c’est ainsi que les critiques, le public et les leaders de l’industrie décrivent le nouveau documentaire “Rock Camp”. Le film suit quatre vraies personnes qui assistent Rock ‘N’ Roll Fantasy Camp et comment cela transforme leur vie. Ces « campeurs rock » partagent la scène avec des moniteurs superstars dont Roger Daltrey, Alice Cooper, Gène Simmons, Paul Stanley, Nancy Wilson, Joe Perry, JUDAS PRIEST, Sammy Hagar et beaucoup plus. “Rock Camp” est dirigé par Doug Blush, qui a travaillé sur plus d’une centaine de documentaires (dont oscar gagnants “20 pieds de la célébrité”, “Icare” et “Période. Fin de la phrase.”).

“Rock Camp: Le Film” a généré un excellent bouche à oreille et buzz, obtenant une note de 94% Fresh sur Tomates pourries. Le film a été présenté sur “L’émission d’aujourd’hui”, “Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon” et sur Actualités ABC. Le Washington Post appelé “Rock Camp” “un régal qui ouvre les yeux” et Le Chicago Sun-Times l’a décrit comme « d’un optimisme contagieux ». Critique et influenceur de l’industrie musicale Bob Lefsetz raves, “Je ne pouvais pas l’éteindre. Le rock and roll est une religion.”

David Fishof, Rock ‘N’ Roll Fantasy Camp fondateur, a eu une carrière réussie en tant qu’agent sportif, producteur, promoteur et gestionnaire et est le fondateur et PDG de Rock ‘N’ Roll Fantasy Camp. Poisson de a produit le “Heureux ensemble” visites, le SINGES Tournée de retrouvailles du 20e anniversaire, “Dirty Dancing Live” visites et “Superfest classique” et d’autres. Il a également créé et produit RINGO STARR & SON GROUPE ALL-STARR tournées depuis 15 ans.

