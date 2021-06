Jerry Cantrell fait appel à Duff Mckagan, Greg Puciato et Gil Sharone pour un nouveau clip

ALICE ENCHAÎNÉE guitariste/chanteur Jerry Cantrell a confirmé qu’il avait tourné un clip pour un single de son prochain album solo dimanche 27 juin dans un studio photo à Los Angeles. Le soutenir pendant le tournage de la vidéo était GUNS N’ ROSES bassiste Duff McKagan, guitariste/chanteur Greg Puciato (LE PLAN D’ÉVASION DILLINGER) et batteur Gil Sharone.

“Voici quelques meilleures photos que celles divulguées hier. Peut-être est-il temps de mettre à niveau ce téléphone ? Je dis juste,” Cantrell sous-titré le Instagram post avec deux photos du photographe et du réalisateur Jim Louvau, qui a vraisemblablement dirigé le nouveau clip.

CantrellLe frère de a déclaré sur les réseaux sociaux que l’album est prévu pour octobre, bien qu’aucun label n’ait été annoncé et qu’aucune date de sortie officielle n’ait été fixée.

Jerryl’effort à venir de marquera sa première sortie complète depuis “Voyage de dégradation”, l’album solo épique qu’il a réalisé en 2002 avec future METALLIQUE bassiste Robert Trujillo et PLUS LA FOI le batteur Mike Bordin.

Cantrell a annoncé l’achèvement du nouveau LP dans un Instagram poste en mars.

Jerrycarrière en dehors de ALICE ENCHAÎNÉE a consisté en deux albums solo et des contributions à des bandes originales de films majeurs. Cantrellle premier album solo de, “Dépôt de marécage”, est sorti en 1998, suivi de son deuxième album, le susdit “Voyage de dégradation”. En plus de son travail d’artiste solo, Jerry a sorti de la musique sur les bandes originales de plusieurs films, dont “Homme araignée”, “Le gars du cable”, “John Wick 2”, “Dernier héros d’action” et “Le punisseur”.

Cantrell a discuté de ses plans pour enregistrer et sortir de la nouvelle musique solo lors d’une paire d’interviews qu’il a accordées en janvier 2020. Tout en discutant avec Gibson sur sa nouvelle collaboration avec le luthier, Cantrell a évoqué son activité solo en disant : « J’ai été dans ce groupe, dans ALICE ENCHAÎNÉE, depuis 1987, donc 33 ans. Et ça a toujours été mon premier amour et mon engagement, mais j’ai eu l’opportunité de faire quelques disques en solo, et depuis que nous avons recommencé le groupe, je n’ai vraiment pas eu l’occasion de revoir ça.

“[ALICE IN CHAINS] vient de terminer sa tournée en septembre [2019] hors du « Brouillard pluvieux », et nous prenons généralement environ un an de congé quand nous avons fini de tourner de toute façon – laissez-le reposer une seconde, puis revigorez-le et concentrez-vous sur les nouveautés. Nous allons donc prendre une année sabbatique, alors j’ai pensé que je ferais peut-être des concerts et je travaille aussi sur de la musique.”

Dans un entretien séparé avec Télévision populaire sur le tapis rouge de la MusiCares avantage honorer AÉROSMITH, Cantrell dit qu’il essaie de rester à l’écart d’écouter d’autres artistes tout en rassemblant du nouveau matériel. “Je travaille moi-même sur un nouvel album, donc, en général, quand je suis dans ce genre de mode, je n’écoute pratiquement rien jusqu’à ce que j’aie terminé, donc rien ne s’y glisse”, a-t-il expliqué. .

“Quand je suis avec ALICE, Je suis avec ALICE, et cela prend la majorité de mon temps. Cette année, nous prenons un peu de temps libre, alors… Si vous avez aimé l’un des travaux en solo que j’ai fait ou le travail avec ALICE, je suis sûr que vous aimerez peut-être certains de ces trucs aussi.”

De retour en 2018, Cantrell Raconté Panneau d’affichage qu’il n’était pas dans un bon espace libre quand il a fait “Voyage de dégradation”. “J’étais vraiment foutu à l’époque, pour être honnête avec vous, et vous pouvez tout à fait l’entendre sur ce disque”, a-t-il déclaré. “Cela a été fait juste avant que je ne devienne sobre, et cela a également été fait juste quand je faisais face à la mort de mon groupe, puis à la malheureuse coïncidence de Layne [Staley, ALICE IN CHAINS frontman] décédé juste après avoir sorti ce disque. Ce n’était donc pas un bon moment dans ma vie, et cela ressort totalement sur ce disque.”

Cantrell a ajouté: “C’est un disque que je n’écoute plus beaucoup à cause de toutes ces choses que j’ai mentionnées”, révélant qu’il est devenu sobre un an après son enregistrement. Il a poursuivi: “Mais c’est un record qui est important pour moi, et je verrai Robert et Mike de temps en temps et ils se disent : ‘On devrait faire des putains de concerts, mec. Quelque « Voyage de dégradation » spectacles.’ [Laughs] Je leur dis qu’on le fera un jour.”

ALICE ENCHAÎNÉE regroupé en 2006 avec Guillaume DuVall rejoint le groupe, et sort son troisième LP avec DuVall dans l’alignement, “Brouillard pluvieux”, en août 2018.

Photo gracieuseté de Jerry Cantrell‘s Instagram