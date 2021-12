Jerry Cantrell : il y a des moments où je pense que « Layne Staley va tuer ça »

Jerry Cantrell considère les disques comme des capsules temporelles. Que ce soit en tant que leader et auteur-compositeur en chef d’Alice In Chains ou en tant qu’artiste solo, il dit que chacune de ses sorties représente une période de temps «gravée dans la cire».

Des sorties révolutionnaires d’AIC au début des années 90 – des albums qui ont remodelé le paysage rock – aux EP teintés d’acoustique qui ont ponctué leurs moments les plus lourds, à l’exploration sonore de son travail solo, pour Cantrell, chacun d’entre eux occupe un espace de tête différent et époque.

C’est la même chose avec son nouvel album solo Brighten, le premier disque sous son propre nom depuis Degradation Trip Volumes 1 & 2 en 2002.

« J’essaie juste de faire le meilleur disque possible pour un temps particulier », dit-il.

Comment s’est passé pour vous l’année et demie écoulée ?

Vous savez, probablement comme tout le monde, hésitant entre « What the fuck ? » et la réalité à laquelle nous devons tous faire face et essayer de nous aider les uns les autres à la traverser.

Avez-vous pris de nouveaux passe-temps?

J’ai fait un disque. Ça s’appelle Éclairer. Nouveau record, vieux passe-temps. Quand l’album a-t-il commencé ? Probablement fin 2019. Alice In Chains a terminé la tournée de Rainier Fog et nous prévoyions de prendre environ un an de congé, ce qui est normal pour nous. J’ai décidé de prendre ce temps et de travailler sur d’autres trucs, et ça a fini par devenir un album plutôt cool.

Avez-vous trouvé facile d’être créatif pendant le confinement ?

J’ai parlé à des artistes qui ne pouvaient pas ouvrir ce robinet créatif. Je suis content d’avoir quelque chose sur quoi me concentrer et que c’était déjà en mouvement avant que toute cette merde ne commence. Si je devais commencer au milieu, cela aurait pu être différent. Mais qui sait? Tu le joues comme il se trouve, mec

En quoi cette collection de chansons vous a-t-elle donné envie de le faire en solo plutôt qu’avec Alice In Chains ?

Eh bien, la différence est qu’il n’y a aucun membre d’Alice In Chains sur cet album à part moi. C’est ce qui fait que ce n’est pas un disque d’Alice In Chains !

Mais avez-vous l’impression de mettre un chapeau différent en termes d’écriture ?

Pas vraiment, je viens d’écrire. La méthode est la même, les acteurs sur le terrain sont différents. Cela étant dit, il y a des moments où je me dis : « Layne [Staley, former AIC vocalist] va tuer ça et Sean [Kinney, drummer] va faire une chose vraiment cool ici, et je parie que Mike [Inez, bass] trouvera quelque chose pour cela.

Vous comptez sur les forces du groupe et les talents que tout le monde apporte pour certaines choses. Mais la plupart du temps, je catalogue toujours des riffs et enregistre des trucs. Je suis un collectionneur d’idées, et j’ai un riche dossier d’idées et de choses non réalisées.

Sur cette note, n’a pas [single] Expier tu es là depuis un moment ?

Des morceaux de celui-ci. C’est une toute nouvelle chanson, composée il y a environ un an et demi, mais le riff et une partie de l’idée du refrain me trottent dans la tête depuis des années. Certaines chansons ont une gestation plus longue, et il était temps que cette chanson naisse il y a un an et demi.

Juillet était le vingt-cinquième anniversaire d’Alice In Chains’ MTV débranché, et Éclairer a une partie de cette ambiance acoustique dépouillé à ce sujet. Aviez-vous tout cela en tête lorsque vous le fabriquiez ?

Oui, il y a de vrais moments où ma part d’écriture acoustique transparaît sur cet album. Cela me rappelle beaucoup la musique avec laquelle j’ai grandi, la musique des années soixante, soixante-dix et quatre-vingt, et même des années quatre-vingt-dix aussi. Il y a des éléments de cela.

De quoi vous souvenez-vous de cette session MTV Unplugged ?

Le jour où nous l’avons fait, nous n’avions pas joué depuis un moment, donc beaucoup de nos amis étaient là – tout Metallica était là, tout un tas de nos gens étaient dans la maison. La foule était super. C’était un concert lâche et amusant, la capture d’un moment. Il y a de vrais moments inquiétants obsédants dans cette performance, et il y a des moments amusants et légers.

Brighten se termine par une reprise d’Elton John’s Goodbye, et vous avez reçu le feu vert d’Elton pour l’inclure, n’est-ce pas ?

Ouais. L’une des choses que j’ai le plus appréciées en faisant cela, c’est de rencontrer beaucoup de mes héros et de devenir amis avec beaucoup d’entre eux, et Elton en fait partie. Il a joué du piano sur une chanson très importante et un disque important pour nous lorsque nous avons décidé de recommencer – sur Black Gives Way To Blue, que j’avais écrit pour Layne. Il aimait ça et il voulait en faire partie et jouer avec.

J’ai fait quelques concerts à Los Angeles, en décembre 2019, et nous avons clôturé le spectacle avec Goodbye les deux soirs. Tyler Bates, mon co-producteur sur ce disque, était du genre : « Nous devrions écrire une chanson qui est comme ça, qui n’est pas vraiment basée sur la guitare, plus de clés et de cordes où ta voix est comme ça. » Alors que nous approchions de la fin du disque, nous nous sommes dit : « Enregistrons simplement cette chanson, elle a du sens. »

Alors nous l’avons fait une démo, et j’ai appelé Elton, je le leur ai envoyé, et je me suis dit : « Hé, je veux mettre ça sur le disque, ça signifierait beaucoup pour moi, et je veux juste m’assurer tu es cool avec ça, tu ne penses pas que j’ai massacré ta putain de chanson ! Et Elton a dit: « C’est beau, vous devriez absolument l’utiliser. »

L’univers vous donne un peu de science ici et là, un heureux hasard et de la merde s’alignent. Je n’en avais pas l’intention, mais c’était la dernière chanson que nous avons enregistrée. Et c’est aussi la dernière chanson de mon album préféré d’Elton John, Madman Across The Water. C’est un disque de neuf chansons et ça aussi. Je n’avais pas l’intention de tout ça, c’est juste comme ça que ça s’est passé. Cela avait du sens.

