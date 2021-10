Jerry Cantrell partage le tout nouveau morceau « Siren Song »

Chanteur, auteur-compositeur, guitariste et ALICE ENCHAÎNÉE co-fondateur Jerry Cantrell a publié « Chanson de sirène », la troisième et dernière chanson avant la sortie la semaine prochaine de son nouvel album « Éclairer ». L’album sera disponible le 29 octobre.

« Chanson de sirène » commence par une guitare acoustique douce, cueillie au doigt, comme une piste dans le son lourd et déformé qui suit. JerryLa voix s’envole emmène les auditeurs dans un voyage épique – « Elle ne ment pas, elle marche dessus. Un passant dans un rêve. Vous avez l’impression qu’il ne mourra jamais. Dans mon obscurité, vous êtes la lumière. C’est drôle comme le sentiment ne jamais va. Quand j’ai tort, tu as raison. Porte le souvenir dans mon âme. »

« Éclairer » a été coproduit par Jerry au cours de la dernière année avec le compositeur de film Tyler Bates et Cantrellingénieur de longue date Paul Figueroa. Ils ont accueilli une distribution dynamique de joueurs de soutien, y compris des batteurs Gil Sharone et Abe Laboriel, Jr. (Paul Mccartney), pédalier en acier maître Michel Rozon, Vincent Jones au piano, Wurlitzer, et orgue. D’autres légendes du rock ont ​​ajouté au plaisir de ce LP, y compris Duff McKagan (GUNS N’ ROSES) sur certaines pistes de basse, Greg Puciato (LE PLAN D’ÉVASION DILLINGER) gérer toutes les voix de fond et Joe Barresi (OUTIL, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE) superviser le mélange de « Éclairer ». Ensemble, ils ont enregistré huit originaux et le LP se termine par unElton John couverture de son classique « Au revoir » comme finale.

« Chanson de sirène » est effectué par Cantrell (guitare, chant, basse) avec Sharone (batterie, percussions), Puciato (choeurs), Rozon (pédale acier), Jordan Lewis (piano) et Barresi (Triangle).

Cantrell joué une paire de spectacles solo à guichets fermés à Los Angeles rejoint par un groupe éclectique de musiciens et d’amis, dont plusieurs apparaissent sur « Éclairer ».

« C’était amusant de jouer des airs que je n’avais pas joués depuis des années « Dépôt de marécage » et « Voyage de dégradation », » Jerry continue. « Tyler Bates non seulement m’a présenté beaucoup de joueurs sympas, il m’a aussi aidé à monter le groupe pour les concerts, et a joué avec moi. »

« Éclairer » engendrés par ces concerts.

« C’était comme un disque à l’ancienne des années 70 où une multitude de musiciens jouaient », sourit Cantrell. « Donc, ce n’est pas un groupe fixe. J’ai pu faire de la musique avec un groupe de personnes que je n’avais jamais eu auparavant, ainsi qu’avec des amis comme Duff, Tyler et Gil avec qui j’ai travaillé auparavant. »

JerryLa vaste palette sonore de ‘s incorpore tout, des moments d’orgue de mauvaise humeur et d’acier de pédale puissant aux chœurs cathartiques et aux riffs hermétiques qui sont la marque de fabrique de Cantrellson.

« Éclairer » liste des pistes :

01. Expier



02. Éclairer



03. Prisme du doute



04. Cœurs noirs et mal fait



05. Chanson de sirène



06. Je devais savoir



07. Personne ne te brise



08. Démembré



09. Au revoir (couverture d’Elton John)

Le casting des joueurs sur « Éclairer »

* Jerry Cantrell – Guitare, basse, voix, claviers



* Greg Puciato – Chœurs



* Duff McKagan – Basse



* Gil Sharone – Tambours



* Abe Laboriel Jr. – Tambours



* Tyler Bates – Cordes, percussions, guitare



* Vincent Jones – Piano, touches et cordes



* Jordan Lewis -Piano



* Michel Rozon – Pédale en acier



* Lola Bates – Chœurs



* Matias Ambrogi Torres – Cordes

Jerryl’effort à venir de marquera sa première sortie complète depuis « Voyage de dégradation », l’album solo épique qu’il a réalisé en 2002 avec future METALLIQUE bassiste Robert Trujillo et PLUS LA FOI le batteur Mike Bordin.

Cantrell a annoncé l’achèvement du nouveau LP dans un Instagram poste en mars.

Jerrycarrière en dehors de ALICE ENCHAÎNÉE a consisté en deux albums solo et des contributions à des bandes originales de films majeurs. Cantrellle premier album solo de, « Dépôt de marécage », est sorti en 1998, suivi de son deuxième album, le susdit « Voyage de dégradation ». En plus de son travail d’artiste solo, Jerry a sorti de la musique sur les bandes originales de plusieurs films, dont « Homme araignée », « Le gars du cable », « John Wick 2 », « Dernier héros d’action » et « Le punisseur ».

ALICE ENCHAÎNÉE regroupé en 2006 avec Guillaume DuVall rejoint le groupe, et sort son troisième LP avec DuVall dans l’alignement, « Brouillard pluvieux », en août 2018.