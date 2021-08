Jerry Cantrell s’associe à Gibson pour la guitare personnalisée ‘Wino’ Les Paul

Depuis 127 ans, Gibson — la marque d’instruments américaine emblématique — a été synonyme de création et de mise en forme du son à travers les genres de musique et les générations de joueurs. Aujourd’hui, Gibson Custom Shop a annoncé la sortie de la guitare Jerry Cantrell “Wino” Les Paul Custom en édition limitée, la guitare marque la première collaboration officielle avec Gibson luthiers et le légendaire chanteur, auteur-compositeur, guitariste et ALICE ENCHAÎNÉE co-fondateur Jerry Cantrell.

« La Wino a toujours été l’une de mes guitares préférées », déclare Cantrell. “C’est une très belle guitare.”

Seulement 100 des nouvelles guitares Jerry Cantrell “Wino” Les Paul Custom ont été fabriquées à la main par les luthiers experts du Gibson Custom Shop. Chaque guitare de cette série limitée très spéciale est personnellement signée à la main à l’arrière de la poupée par Cantrell. La guitare Jerry Cantrell “Wino” Les Paul Custom est disponible dans le monde entier via www.gibson.com.

Conçu pour reproduire le ALICE ENCHAÎNÉE L’emblématique Les Paul Custom du guitariste, la nouvelle guitare Jerry Cantrell “Wino” Les Paul Custom a de nombreuses touches personnelles, y compris une superbe finition Murphy Lab vieilli “Wino” Wine Red sur une table en érable et un corps en acajou allégé à 9 trous, or vieilli matériel, tuners Grover Kidney et micros 490R et 498T avec un couvercle en or sur le micro manche et des bobines exposées sur le micro chevalet. Le Jerry Cantrell “Wino” Les Paul Custom dispose également d’un chevalet équipé d’un micro piézo Fishman Powerbridge pour des options sonores de type acoustique. Il y a deux commandes de volume (une pour chaque micro magnétique) et un troisième volume (là où se trouve normalement la commande de tonalité du chevalet) pour le micro piézo Powerbridge. Une tonalité principale et un sélecteur de micros à bascule à trois voies complètent les commandes, tandis qu’une prise de sortie stéréo permet un routage discret des signaux électriques et acoustiques. UNE Jerry Cantrell étui personnalisé est inclus.

Cantrell a récemment annoncé la sortie prochaine du nouvel album “Éclairer”, sortie le 29 octobre. Coproduit par le musicien et compositeur Tyler Bates, et ingénieur de longue date Paul Figue, “Éclairer” présente un groupe diversifié de sommités de la musique, y compris Duff McKagan (GUNS N’ ROSES), Greg Puciato (LE PLAN D’ÉVASION DILLINGER), ainsi que des batteurs Gil Sharone (BÉBÉS VOLÉS, LE PLAN D’ÉVASION DILLINGER) et Abe Laboriel Jr. (Paul Mccartney). Les joueurs de soutien supplémentaires incluent le pédalier en acier Michel Rozon, Vincent Jones au piano, Wurlitzer et orgue, Jordan Lewis au piano, Matias Ambrogi Torres sur des cordes, et Lola Bates sur des choeurs supplémentaires.

Au-delà des riffs instantanément identifiables et des voix tout aussi reconnaissables, Cantrell sera toujours connu comme un auteur-compositeur avant tout. Ces chansons comprennent son catalogue influent en tant que co-fondateur, chanteur, guitariste principal et auteur-compositeur principal de l’emblématique ALICE ENCHAÎNÉE et en tant qu’artiste solo dont la musique résonne à travers la culture. Il a écrit deux albums solo classiques — “Dépôt de marécage” (1998) et “Voyage Dégradation Volumes 1 & 2” (2002) – et est apparu sur des records de haut niveau par tout le monde de METALLIQUE à OZZY OSBOURNE, Glenn Dantzig et DEFTONES. Sa musique peut être entendue dans les films de prix de l’Académie gagnant Cameron Crowe et Judd Apatow en plus des franchises à succès telles que “John Wick” et “Homme araignée”. Tout au long de sa carrière, il a engrangé onze Grammy Award nominations, enregistré plusieurs hits n ° 1 à la radio, vendu au nord de 30 millions de disques et a reçu le prix des fondateurs du Museum Of Pop Culture 2020 en tant que membre de ALICE ENCHAÎNÉE. Sans parler de, Monde de la guitare l’a cité comme l’un des “100 plus grands guitaristes de tous les temps”. De plus, il a reçu le prix Stevie Ray Vaughan de MusiCares en plus de soutenir de nombreux organismes de bienfaisance au fil des ans.



