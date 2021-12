Jerry Cantrell : « Tourner, c’est monter sur un bateau pirate et ne pas revenir avant un an et demi »

Lors d’une récente apparition sur « Coup de fouet », les KLOS émission de radio animée par Jackie entièrement en métal, ALICE ENCHAÎNÉE guitariste/chanteur Jerry Cantrell a parlé de ce que c’est que de parfois passer plusieurs mois sur la route à jouer sa musique devant des fans du monde entier. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET) : « Faire une tournée, c’est monter sur un bateau pirate et ne pas revenir avant un an et demi. Tout est une aventure. processus très physique, faire des tournées et jouer et être un musicien. Il y a beaucoup de défis à cela. Ce que je préfère, c’est juste le fait que je puisse voir le monde. Je suis un morveux de l’armée – mon père était dans l’armée – et nous avons beaucoup déménagé quand j’étais très jeune. Et c’est plutôt confortable pour moi. J’ai en quelque sorte eu ce virus du voyage tôt parce que j’étais un peu obligé de m’y habituer. Mais c’est l’une des choses les plus cool — va dans des pays où vous n’êtes jamais allé. Sur cette dernière course particulière qui [ALICE IN CHAINS] fait, avec « Brouillard pluvieux », nous aimons cocher quelques cases de quelques pays où nous ne sommes jamais allés. Nous avons joué pour la première fois à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Nous avons joué à Tel-Aviv [Israel], Saint-Pétersbourg, Moscou [Russia] et Athènes, Grèce. étaient des endroits qui ALICE n’avait jamais joué auparavant. Nous essayons donc d’intégrer cela dans le calendrier – lorsque nous pensons faire une tournée, [we make an effort to take] le groupe dans des endroits où nous ne sommes jamais allés. »

Cantrellle nouvel album solo de , « Éclairer », est sorti le 29 octobre. Le LP a été coproduit par Jerry au cours de la dernière année avec le compositeur de film Tyler Bates et Cantrellingénieur de longue date Paul Figueroa. Ils ont accueilli une distribution dynamique de joueurs de soutien, y compris des batteurs Gil Sharone et Abe Laboriel, Jr. (Paul Mccartney), pédalier en acier maître Michel Rozon, Vincent Jones au piano, Wurlitzer, et orgue. D’autres légendes du rock ont ​​ajouté au plaisir de ce LP, y compris Duff McKagan (GUNS N’ ROSES) sur certaines pistes de basse, Greg Puciato (LE PLAN D’ÉVASION DILLINGER) gérer toutes les voix de fond et Joe Barresi (OUTIL, REINES DE L’ÂGE DE PIERRE) superviser le mélange de « Éclairer ». Ensemble, ils ont enregistré huit originaux et le LP se termine par unElton John couverture de son classique « Au revoir » comme finale.

JerryLe nouvel effort de ‘s marque sa première sortie complète depuis « Voyage de dégradation », l’album solo épique qu’il a réalisé en 2002 avec future METALLIQUE bassiste Robert Trujillo et PLUS LA FOI le batteur Mike Bordin.

Jerrycarrière en dehors de ALICE ENCHAÎNÉE a consisté en deux albums solo et des contributions à des bandes originales de films majeurs. Cantrellle premier album solo de, « Dépôt des marais », est sorti en 1998, suivi de son deuxième album, le susdit « Voyage de dégradation ». En plus de son travail d’artiste solo, Jerry a sorti de la musique sur les bandes originales de plusieurs films, dont « Homme araignée », « Le gars du cable », « John Wick 2 », « Dernier héros d’action » et « Le punisseur ».

ALICE ENCHAÎNÉE regroupé en 2006 avec Guillaume DuVall rejoint le groupe, et sort son troisième LP avec DuVall dans l’alignement, « Brouillard pluvieux », en août 2018.

« Éclairer » a reçu les éloges de la critique, y compris Kerrang !, qui l’a qualifié d' »autoportrait vivant et contemporain de l’une des voix les plus distinctives du hard rock. Une démonstration de brillance individuelle attendue depuis longtemps ». Rock classique l’a proclamé « son meilleur à ce jour. Le travail d’un auteur-compositeur heureux dans sa vie, il couvre un large éventail de styles. » Le soleil commente : « Un album riche et organique… ‘Éclairer’ est génial. »

Jerry a récemment annoncé une tournée aux États-Unis qui l’amènera dans des villes telles que New York, LA, Chicago, Boston, Nashville et Vegas, parmi de nombreuses autres villes.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).