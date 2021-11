Jerry Douglas, légende de « Young and the Restless », décédé à 88 ans

Jerry Douglas, l’acteur le plus connu pour son rôle de John Abbott dans The Young and the Restless, est décédé. Douglas est décédé le mardi 9 novembre après « une brève maladie », a annoncé mercredi sa famille, selon Deadline. Douglas avait 88 ans. Une cause exacte du décès a été fournie pour le moment.

Né Jerry Rubenstein dans le Massachusetts en 1932, Douglas a fréquenté l’Université Brandeis grâce à une bourse de football. Après avoir obtenu son diplôme, Douglas a lancé sa carrière d’acteur, étudiant le théâtre avec Uta Hagen à New York et Jeff Corey à Los Angeles avant de faire ses débuts au cinéma en tant que gangster dans le thriller Blast of Silence en 1961. Il est apparu dans plusieurs autres rôles, à la fois sur le grand et petit écran, avant de rejoindre le casting de The Young and the Restless en 1982, avec John Abbott – patriarche de la famille Abbott et riche président de Jabot Cosmetics. Abbott était un pilier de la série Genoa City jusqu’à ce que le personnage de Douglas soit tué en 2006. Même après sa mort, cependant, Abbott de Douglas avait toujours une forte présence, son fantôme faisant des apparitions pour surveiller et conseiller ses enfants. Il est apparu pour la dernière fois en 2016.

« Au nom de toute l’entreprise de The Young and the Restless, nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille Douglas pour le décès de Jerry Douglas », a écrit Anthony Morina, producteur exécutif de The Young and the Restless, dans un communiqué. « Jerry est arrivé à Y&R en 1982 avec un CV impressionnant de crédits. Notre émission a eu la chance d’avoir un acteur de son calibre se joindre à la distribution de Y&R et de présenter au public l’emblématique famille Abbott. Sa contribution à l’héritage de Y&R en tant que patriarche de la famille Abbott , John Abbott se fait encore sentir à ce jour. Il nous manquera beaucoup. »

En plus de The Young and the Restless, Douglass a accumulé un certain nombre d’autres crédits tout au long de sa carrière de six décennies. Au cours des premières années de sa carrière, ses apparitions sur petit écran comprenaient The Untouchables, The Donna Reed Show, The Outer Limits, Combat !, Gunsmoke, Bonanza, Mannix, The FBI, The Streets of San Francisco, SWAT et The Fichiers Rockford. Plus récemment, il est apparu dans Cold Case, Melrose Place, The Christmas Wish, Crash et Arrested Development. Ses crédits de film incluent JFK, Avalanche, The Godson, Head Over Spurs in Love et Mommie Dearest. Douglas laisse dans le deuil son épouse Kym, ses fils Jod et Hunter, sa fille Avra ​​et ses deux petits-enfants.