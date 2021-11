Jerry Douglas, star de « The Young and the Restless », est décédé à 88 ans

acteur de savon Jerry Douglas, célèbre pour ses décennies de travail dans « The Young and the Restless », est décédé… TMZ l’a appris.

Jerry est décédé mardi des suites d’une brève maladie… selon sa famille.

JD a enregistré près de 900 épisodes sur « Young & Restless » remontant à des décennies … il était le troisième acteur à jouer John Abbott, présidant l’Abbott Mansion et Jabot Cosmetics pendant 25 ans jusqu’à ce que le personnage préféré des fans soit tué en 2006.

Il est apparu dans des tonnes d’autres grandes émissions de télévision au fil des ans, notamment … « Cold Case », « Melrose Place », « Arrested Development », « Mission: Impossible », « The Incredible Hulk » et « The FBI » .. . Juste pour en nommer quelques-uns.

Jerry a également travaillé sur grand écran, avec des rôles dans des films comme « JFK, « Good Guys Wear Black », « Avalanche », « Mommie Dearest », « Head Over Spurs in Love » et « The Godson ».

Il a également joué dans des productions théâtrales et a chanté.

Douglas avait 88 ans et a récemment célébré son anniversaire tôt avec un groupe de ses anciens camarades de « Young & Restless ».

Il laisse dans le deuil sa femme depuis 36 ans, Kym Douglas, ses fils, Jod et Hunter, et sa fille, Avra.

DÉCHIRURE