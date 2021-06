Jerry Falwell Jr. cherche à rejeter le procès de la liberté ⋆ 10z viral

Avocats représentant Jerry Falwell Jr. a demandé la semaine dernière à un juge de Virginie de rejeter le procès de l’Université Liberty, alléguant que les innombrables allégations d’inconduite de l’école contre son ancien chef ne sont rien de plus qu’une tentative de lui faire honte publiquement pour la liaison extraconjugale de sa femme et l’émergence d’une photo de lui avec son pantalon dézippé .

En avril, Liberty a déposé une plainte de 74 pages devant la Cour de circuit de Virginie pour la ville de Lynchburg, alléguant trois chefs d’accusation contre Falwell, Jr. : (1) rupture de contrat/conversion ; (2) manquement à l’obligation fiduciaire ; et (3) complot légal. Falwell a répondu la semaine dernière, arguant que la plainte de Liberty « va très loin pour diffamer et diminuer la réputation de Falwell » tout en ne fournissant aucun soutien à ses réclamations légales.

“Il semble que la motivation de Liberty en déposant la plainte était de diffuser des allégations incendiaires et embarrassantes au sujet de Falwell (ou, plus précisément, de sa femme) au lieu d’essayer réellement d’énoncer une cause d’action”, a déclaré la requête en rejet de 13 pages. “À l’appui de ses trois revendications, Liberty présente une nouvelle complète avec des titres et des images détaillant les détails personnels salaces d’une affaire Rébecca Falwell (Becki) avait avec Giancarlo Granda et les tentatives d’extorsion sur Becki et Falwell. La répétition de ces événements et la diffamation protégée de Falwell par le biais de litiges servent une seule mission : ruiner la réputation de Falwell en déformant les événements et en humiliant le public à travers des images hors contexte déposées dans une plainte publique.

Les allégations formulées dans le procès de Liberty ne sont pas sujettes à des réclamations en diffamation de la part de Falwell en raison du privilège relatif au litige.

Comme indiqué précédemment par Law&Crime, les affirmations factuelles contenues dans la plainte de Liberty provenaient principalement d’un rapport du Washington Examiner d’août 2020 et d’un procès intenté par Falwell Jr. contre l’université l’année dernière. Le rapport de l’examinateur contenait une déclaration exclusive de Falwell Jr. qui “divulguait la saga d’un” ancien ami de la famille “qui avait eu une liaison avec Becki Falwell, l’épouse de Falwell Jr., et “menaçait de l’exposer”.

Falwell et Liberty ont rompu leurs liens le même mois après qu’un rapport de . a révélé plus de détails sur l’affaire entre Granda et Becki Falwell.

Le procès de Liberty a affirmé que Falwell avait sciemment retenu ces informations préjudiciables lorsqu’il a signé un contrat de travail lucratif en 2019 qui lui a fourni une importante aubaine sous la forme d’une indemnité de départ de 2,5 millions de dollars que la poursuite a qualifiée de «protection personnelle» contre les nouvelles inévitablement révélées. L’université a demandé à Falwell de payer une indemnité de 10 millions de dollars en dommages-intérêts, 10 millions de dollars supplémentaires en dommages-intérêts compensatoires « triplés conformément à la loi » et 350 000 $ en dommages-intérêts punitifs.

Le dossier de Falwell affirmait qu’il n’avait aucune obligation fiduciaire envers Liberty en s’occupant des affaires privées de sa famille “qui n’entraient qu’indirectement en conflit avec les intérêts de Liberty, y compris la négociation du contrat de travail de 2019”.

“Falwell n’avait aucune obligation de dire à Liberty des affaires privées impliquant Becki”, indiquait la motion. « De plus, les actions et les devoirs revendiqués par Liberty ne sont pas étayés et ne constituent pas une réclamation connaissable. En résumé, Liberty ne peut signaler aucune violation impliquant un devoir de Falwell envers Liberty. »

Lire le dossier complet ci-dessous.

[image via YouTube screengrab]

Une astuce que nous devrions connaître ? [email protected]