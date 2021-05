Jerry Garcia Art sera vendu aux enchères en tant que NFT pour 1 million de dollars

Compartir

L’ancien guitariste principal de Grateful Dead, maintenant décédé, Jerry Garcia se verra vendre une pièce rare de son œuvre d’art en tant qu’actif de collection de jetons durables (NFT). Le NFT est une pièce numérique appelée «Gift» et est vendue par la Fondation Jerry Garcia, une organisation à but non lucratif qui soutient «des causes environnementales, artistiques et humanitaires à travers la beauté de la musique et de l’art».

“ Un homme ramasse ce qu’un autre homme a renversé ”

Le 5 mai, la Fondation Jerry Garcia a mis aux enchères un NFT nouvellement créé appelé “Gift”, une œuvre d’art créée par le regretté guitariste de Grateful Dead. The Grateful Dead était un groupe de rock psychédélique américain bien connu qui s’est formé en 1965 et a tourné jusqu’en 1995 avec environ 2350 spectacles.

De plus, les morts avaient un énorme succès connu sous le nom de «Dead Heads», car des milliers de personnes suivaient le groupe à travers le monde. Le guitariste principal de The Dead, Jerry Garcia, n’était pas seulement un musicien extrêmement populaire, mais il était également plongé dans les beaux-arts.

Le NFT a nommé “Gift” (photo de gauche) Jerry Garcia, guitariste principal des Grateful Dead, décédé en 1995 (photo de droite).

L’art de Garcia qui a été répertorié mercredi est sur le marché NFT Superrare.co, et la Fondation Jerry Garcia veut 309 ETH. Actuellement, la valeur commerciale de 309 ETH du «cadeau» de Garcia vaut plus d’un million de dollars en utilisant les taux de change actuels de l’éther. Le vendeur Superrare est intitulé “@jerrygarcia” et la description de l’auteur raconte un peu la vie du guitariste de Dead. Le SF Chronicle note que la Fondation Jerry Garcia prévoit de faire don d’une partie du produit de la vente aux enchères NFT pour la préservation des récifs coralliens.

«Une veille de nuit, une veille de jour… Si vous êtes confus, écoutez la musique qui joue»

La maison de ventes Superrare a également une description écrite sur le NFT.

«Rencontre avec ‘Gift’, il nous salue juste à l’atterrissage, entrant dans notre vue depuis le ciel bleu et le nuage moelleux surfant. On voit le visage agréable de «Gift», un être interstellaire souriant et progressif. Jouez une portée musicale », une description sommaire des notes NFT.

Le résumé “Cadeau” dit en outre:

Nous vivons son épiphanie colorée de donner et de recevoir dans une gamme de teintes arc-en-ciel: violets, rouges, oranges, jaunes, verts et bleus. Nous expérimentons le «cadeau» comme un accomplissement de gratitude, une vision édifiante perçue à travers des abstractions tangibles. Des formes familières et des formes géométriques ornent votre vêtement. Le “cadeau” se joue à l’oreille.

2021 a été une année phénoménale pour les artistes numériques et les créateurs de NFT. Les statistiques des sept derniers jours montrent qu’il y a eu 127 393 ventes d’une valeur de 321 millions de dollars, sur la base de l’historique du marché de nonfungible.com. De plus, une foule de sommités, de membres de la haute société et de célébrités ont pris le train en marche de la NFT. Bitcoin.com News a récemment rapporté les NFT du phénomène hip-hop Eminem et un ensemble de photos rares de Kurt Cobain transformées en NFT à collectionner.

En ce qui concerne le Jerry Garcia NFT, il y a actuellement une offre sur l’œuvre d’art à 35 ETH ou 122 k $ en utilisant les taux de change actuels de l’éther. L’offre ci-dessous est pour 4 ETH ou 14k $ en Ethereum pour l’art NFT.

Que pensez-vous du Jerry Garcia NFT mis aux enchères chez Superrare? Dites-nous ce que vous pensez de ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

https://news.bitcoin.com/once-in-a- pendant-que-vous-montrez-la-lumière-jerry-garcia-art-to-be-Auction-as-an-nft-for-1- million/