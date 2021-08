Jerry Jones des Cowboys dit que Dak Prescott est « prêt à partir » pour le match de la semaine 1 contre les Buccaneers

Dak Prescott sera de retour sous le centre de la semaine 1.

Selon le propriétaire des Cowboys de Dallas, Jerry Jones, Prescott est « prêt à partir » lorsque l’équipe se rendra à Tampa Bay pour affronter Tom Brady et les Buccaneers pour lancer la saison 2021 de la NFL.

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE COUVERTURE SPORTIVE SUR FOXNEWS.COM

“Il l’a vraiment lâché et n’en a pas été plus mal”, a déclaré Jones.

Au début du camp d’entraînement, Prescott a subi une blessure à l’épaule. Il a immédiatement passé une IRM qui a révélé la tension musculaire, mais a déclaré qu’il “ne voyait pas cela comme une sorte de revers sérieux”.

Prescott, la recrue offensive de l’année NFL 2016, revient d’une fracture complexe et d’une luxation de la cheville droite qui a mis fin à sa saison 2020 lors de la semaine 5. Prescott a signé un contrat de 160 millions de dollars sur quatre ans en mars.

“Je suis un gars qui va bien. Je veux toujours être dans l’action”, a déclaré Prescott plus tôt ce mois-ci. “Je pense que plus il y a de répétitions, mieux c’est, mieux pour moi. Mais quelque chose comme ça, vous ne pouvez pas le souligner trop vite. C’est juste le risque par rapport à la récompense à ce stade, et je dois savoir pour quoi je joue , et c’est pour être prêt pour cette saison.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

En cinq matchs la saison dernière, Prescott a amassé 1 856 verges avec neuf touchés et seulement quatre interceptions.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.