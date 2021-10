Jerry Jones devient brutalement honnête à propos des malheurs de Jon Gruden

Jerry Jones n’a jamais été du genre à se mordre la langue. Qu’il explique pourquoi son équipe ne voulait pas de Cam Newton ou qu’il parle de l’ancien président des États-Unis, il reste généralement assez réel.

C’était plus pareil cette semaine.

Mardi, Jones est apparu sur 105.3 The Fan et a fait part de ses réflexions sur tout le cirque entourant l’éviction de Jon Gruden de son poste d’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas.

Gruden a été expulsé après la fuite d’un certain nombre de ses e-mails racistes, homophobes et misogynes dans le cadre d’une enquête de la ligue sur l’équipe de football de Washington.

« Je connais ces gens. Je connais tout le monde sur lequel vous avez lu », a déclaré Jones. « Ce sont des partisans exceptionnels de notre jeu, ils ont magnifiquement représenté ce jeu dans de nombreux cas. Certes, nous continuons tous à reconnaître à quel point vous êtes sous les projecteurs et la façon dont nous devrions nous exprimer. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Gruden méritait de perdre son emploi, Jones s’est abstenu d’offrir une réponse.

« Je n’ai rien que je voudrais exprimer d’une manière ou d’une autre », a déclaré Jones. « Du point de vue de la contribution, je sais que nous sommes tous responsables même d’une partie, si vous voulez, éphémère ou mineure de nos actions. Nous sommes tous responsables devant eux. C’est à peu près tout ce que je veux commenter là-dessus.

« Nous parlons de personnes ici, et même de celles sur lesquelles certains des commentaires sont dirigés: ce sont des personnes exceptionnelles dans la NFL. »

Les sentiments de Jones sur le sujet sont évidemment très différents de celui offert par le quart-arrière des Green Bay Packers Aaron Rodgers cette semaine.

L’expulsion de Gruden et la tempête médiatique qui l’entoure ont eu des ramifications massives. Tout le monde, de l’initié ESPN NFL Adam Schefter au propre fils de Gruden, Deuce, a ressenti les réverbérations.

Surveillez cet endroit. La ligue aurait accumulé plus de 650 000 e-mails dans le cadre de son enquête, et on ne sait pas quel sera le prochain domino à lâcher. Les choses pourraient devenir très compliquées pour la NFL dans un proche avenir.

