Jerry Jones explique pourquoi les cowboys ne voulaient pas de Cam Newton

Les New England Patriots ont sorti Cam Newton la semaine dernière et ont décidé de remettre au quart recrue Mac Jones les clés du royaume.

Jones a joué 107 snaps en pré-saison et a réussi 36 des 52 pour 389 verges, avec un touché et aucun choix. Newton, quant à lui, a terminé la pré-saison 14 sur 21 pour 162 verges, avec un touché et un choix.

Peu de temps après que Newton soit devenu disponible, des rumeurs ont commencé à apparaître selon lesquelles les Cowboys de Dallas s’intéressaient peut-être à l’ancien MVP de la ligue.

Avec le retour en forme du quart-arrière Dak Prescott, les Cowboys ont été considérés comme un candidat légitime pour plusieurs transactions et reprises à succès.

Plutôt que d’emprunter cette voie, cependant, Dallas est plutôt sorti et a attrapé l’ancien remplaçant des Panthers de la Caroline Will Grier au ballottage mercredi.

Vendredi, le propriétaire des Cowboys, Jerry Jones, est apparu sur 105.3 The Fan et a expliqué en détail pourquoi son équipe a finalement choisi de ne pas ajouter Newton.

“Vous savez, la plupart des gens de la NFL qui sont même dans le domaine du personnel, je pense, ont évalué Cam Newton et ses avantages et ses inconvénients”, a-t-il déclaré.

« Vous savez, Norv Turner a fait un excellent travail. . . quand il y était coordinateur avec Cam Newton. Donc, je pense qu’il n’est pas un secret quant à ce qu’il fait et fait bien. Et bien sûr, il était fondamentalement capable d’être évalué si vous voulez le regarder jouer à des jeux et des résultats et tout cela comme une évaluation. Et donc ce que vous voyez avec lui, il est disponible, autant que je sache, il est disponible…

« Si vous pouvez l’obtenir pour conclure le bon type d’accord, il est disponible. Mais le fait est que dans ce cas particulier – maintenant, c’est une autre chose avec Will Grier ou c’est une autre chose avec certains des gars qui n’ont pas le temps de jeu ou qui ne l’ont pas été aussi facilement, n’ont pas eu autant de temps vivre. Mais Cam Newton ne joue pas parce que tout le monde l’a évalué et qu’ils prennent une décision. . . . Nous [found it] très, très facile à évaluer Cam.

Eh bien, cela explique cela.

La réalité est qu’il y a beaucoup de bons arguments pour ne pas prendre Newton. Les Patriots avaient 3 grandes raisons pour lesquelles ils ont finalement décidé de se séparer de lui – mais franchement, c’est deux de plus que nécessaire.

Jake Paul a gagné deux fois hier soir. https://t.co/hwq8OroRtW – Jeu 7 (@game7__) 30 août 2021

Newton était si mauvais lors de sa seule saison avec les Patriots que les équipes adverses se moquaient et ridiculisaient littéralement Bill Belichick pour l’apparence de son attaque. Quelqu’un a-t-il vraiment besoin d’un quart-arrière qui produit ce genre de résultats ? Probablement pas.

À l’heure actuelle, il semble y avoir 5 candidats légitimes pour ajouter Newton au cours des prochains mois. L’un d’entre eux appuiera-t-il réellement sur la gâchette, cependant? Le temps nous le dira.

En rapport: Message de Dennis Schroder aux Celtics après la sortie des Lakers (Photos)