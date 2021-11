Jerry McDonald a demandé à Vanessa Nelson de tuer sa femme : la police

Un officier de police du Tennessee a été arrêté et accusé de sollicitation de meurtre dans le cadre d’un complot présumé visant à faire tuer sa femme par sa maîtresse et à percevoir un million de dollars.

Jerry Mcdonald, 49 ans, se serait saoulé et s’est évanoui au cours du week-end. L’accusé est originaire de Chattanooga et est un officier de réserve du service de police de Red Bank. Après en avoir attaché un, la femme de l’accusé a décroché son téléphone pour appeler en son nom et dire qu’il n’occuperait pas son autre emploi en tant que responsable des opérations spéciales EMS pour Erlanger Lifeforce, un hôpital de la région.

C’est alors qu’elle a vu les textes.

Selon un affidavit obtenu par l’affilié local d’ABC, WTVC, la police de Chattanooga a d’abord répondu à l’appel. McDonald a finalement été arrêté par les députés du bureau du shérif du comté de Hamilton pour les conversations salaces avec un homme de 39 ans Vanessa Nelson.

Le journal local The Chattanoogan a reçu une prétendue transcription des conversations qui ont conduit McDonald derrière les barreaux :

Vanessa : « Dois-je la tuer ? Jerry : « S’il vous plaît, tuez-la, bébé, s’il vous plaît. Je t’en supplie. » Vanessa : « Dis-moi ce qu’elle fait. » Jerry : « J’ai besoin de toi. » Vanessa : « J’ai plus besoin de toi. » . . . Jerry : « Cette garce vaut un million. Je dis qu’on la tue et que je collecte un million et que nous vivons comme les rois et les reines que nous sommes. Vanessa : Je fais BC ça me dérange. Vanessa : « Alors elle a un million d’assurance-vie. » Jerry : « Alors tuons-la. » . . . Jerry : « Il y a plus d’un million dans le coffre de son père. Je dis que je ne me ferai pas prendre. Vanessa : « Le voler/ » Jerry : « Peu importe bébé. » Vanessa : « Nous ne sommes pas des criminels. » Jerry : « D’accord bébé. » Vanessa : « Et on se fiche de l’argent. Du moins, je ne le fais pas. Jerry : « Moi non plus, mais je dis que nous avons un moyen si nous le choisissons. Je ne plaisante même pas. Tout ce que je veux, c’est toi bébé. C’est tout ce qui m’importe.

Les autorités ont pris les messages au sérieux.

« En regardant les messages, j’ai trouvé les demandes de M. McDonald à Mme Nelson de tuer la victime 1 », a écrit un détective dans l’affidavit. « J’ai en outre découvert que M. McDonald indiquait quels avantages financiers les deux obtiendraient si la victime 1 était tuée. »

Selon WZTV, filiale de FOX basée à Nashville, les informations sur l’accusé ont depuis été supprimées du site Web de l’hôpital.

La filiale locale de NBC, WRCB, rapporte que la ville de Red Bank a mis McDonald en congé administratif dans l’attente d’une enquête.

L’épouse du policier, qui n’a pas été nommée, aurait déclaré aux forces de l’ordre que les deux étaient mariés depuis deux ans mais se connaissaient depuis deux décennies. À ce moment-là, aurait-elle dit à la police, elle ne l’avait jamais entendu plaisanter sur son meurtre.

McDonald a été incarcéré à la prison du comté de Hamilton où il est actuellement détenu avec une caution de 75 000 $.

Selon les médias locaux, sa première comparution devant le tribunal est prévue le 30 novembre devant le juge. Gerald Webb. Les dossiers de prison antérieurs indiquent que le défendeur devait auparavant comparaître devant le juge Lila Statom le 25 janvier 2022.

Il n’y a, au moment d’écrire ces lignes, aucune information disponible quant à savoir si McDonald a un avocat de la défense dans le cadre de cette affaire.

