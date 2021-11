Jerry O’Connell, co-animateur de « The Talk », explique s’il a parlé à Sharon Osbourne après sa sortie (exclusif)

En juillet, Jerry O’Connell a officiellement remplacé Sharon Osbourne dans The Talk. Osbourne a quitté le programme plus tôt cette année à la lumière de sa défense des remarques controversées de Piers Morgan sur l’interview de Meghan Markle avec Oprah Winfrey. Lors d’une récente conversation avec PopCulture.com, O’Connell a expliqué son temps sur The Talk jusqu’à présent, s’il avait été en contact avec Osbourne, et a même partagé le message qu’il a pour ceux qui ont hésité à revenir dans le série au milieu de tous ces changements.

Tout d’abord, O’Connell a déclaré qu’il était en contact avec Osbourne depuis qu’elle a quitté l’émission et qu’il a pris sa place dans le panel. Il a expliqué qu’il lui avait envoyé un courriel et qu’elle avait répondu. Cependant, il a déclaré que le contenu de leur conversation resterait privé pour le moment. O’Connell a poursuivi en réfléchissant aux derniers mois de son mandat sur The Talk, affirmant que bien qu’il s’agisse d’une « période de transition », c’est toujours aussi amusant.

« J’adore ça. C’est drôle. C’est une période de transition. Vous travaillez avec de nouvelles personnes. C’est un nouveau travail », a déclaré O’Connell tout en discutant de son nouveau film, Pups Alone, qui sortira en salles le 19 novembre. et sera disponible en streaming le 23 novembre. « Même les choses stupides, comme où est-ce que je me gare? Et comme, comment puis-je m’y rendre? Et quelle est la meilleure façon de conduire là-bas le matin et où puis-je prendre mon café ? Et pour qui d’autre est-ce que je prends du café au bureau ? Et à quelle heure dois-je arriver ? À quelle heure dois-je rester ?

L’acteur a continué à dire que travailler sur The Talk a été une expérience intéressante pour lui, d’autant plus qu’il n’a jamais eu de « travail de jour » pour ainsi dire. « Je pensais aujourd’hui, je n’ai jamais eu de travail de jour, où vous allez au même endroit tous les jours parce que je suis acteur », a expliqué O’Connell. « Donc, vous allez dans des endroits différents ou vous allez dans des décors différents. Parfois, vous retournez au studio, mais c’est différent chaque jour. Et c’est comme si nous allions au même endroit et organisions un spectacle tous les jours. C’est juste intéressant. C’est tout nouveau pour moi. Tout comme c’est tout nouveau pour lui, The Talk, qui présente actuellement un panel d’O’Connell, Amanda Kloots, Sheryl Underwood, Akbar Gbaja-Biamila et Natalie Morales, est nouveau pour de nombreux téléspectateurs en ce moment au milieu de tous les changements au panneau. Même si certains peuvent hésiter à propos de tous les changements, O’Connell promet que vous passerez tout de même une heure de télévision incroyablement « amusante ».

« Nous avons un nouveau panel là-haut. C’est un nouveau groupe d’hôtes. Nous nous amusons », a-t-il déclaré. « C’est une heure de télévision amusante. Nous commençons vraiment à nous sentir bien. Nous nous sommes vraiment amusés les uns avec les autres dans la série … C’était une plaisanterie vraiment amusante. Ça va être une heure de télévision amusante, et nous ‘ vous ne faites que commencer. »