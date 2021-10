Jerry O’Connell révèle une altercation maladroite avec Kourtney Kardashian

Jerry O’Connell parle d’une rencontre maladroite avec Kourtney Kardashian. Le nouveau co-animateur de The Talk a déclaré à Andy Cohen lors d’une récente apparition sur Watch What Happens Live à propos du moment. O’Connell a été interrogé sur la plus grande interaction de célébrités qu’il ait eue dans son quartier de Calabasas. O’Connell vit dans la région avec sa femme et ses deux filles.

Selon le comédien de 47 ans, c’était une altercation avec le frère aîné des Kardashian. « Il y a un centre commercial en bas de la rue de chez nous où mes enfants vont à un professeur de mathématiques parce qu’ils échouent en mathématiques et il y a aussi d’autres endroits comme un dojo de karaté et un nettoyeur à sec », a-t-il commencé. « Il y avait une Bentley très chère, je ne sais même pas si c’était une Bentley, c’était une énorme voiture chère et elle prenait environ trois places et j’étais avec mes deux enfants », a poursuivi O’Connell. « Et j’étais comme ‘C’est dégoûtant, regardez comme les riches occupent tous ces espaces, ils n’ont aucun respect pour nous, les gens ordinaires.' »

O’Connell réalisa qui était derrière le volant. « La récente fiancée – félicitations – Kourtney Kardashian est sortie et était comme » Salut, Jerry. « », dit-il, sa réponse au travail de stationnement a changé instantanément.

« J’étais comme ‘Oh mon Dieu, Kourtney, comment vas-tu ? Content de te voir, félicitations’ et je l’ai embrassée, puis je suis monté dans ma voiture avec mes enfants », a-t-il déclaré. « Ils étaient comme, ‘Pourquoi n’avez-vous rien dit à propos de son parking?’ Et j’étais comme ‘Vous deux, taisez-vous !’

Kardashian a dominé le cycle de l’actualité des célébrités ces derniers mois avec son nouveau beau, le batteur de Blink 182 Travis Barker. Les deux se sont récemment fiancés et Barker n’a gaspillé aucune dépense. Barker a proposé à sa femme dans un hôtel en bord de mer le 17 octobre. La proposition était équipée d’un grand arrangement de roses et de bougies sur la plage, et bien sûr, Kardashian a dit oui. « Kourtney est bien sûr extatique », a déclaré une source à People Magazine « Elle a hâte d’épouser Travis. Elle aimerait aussi avoir un bébé avec lui. »