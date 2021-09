Jerry O’Connell s’exprime sur le remplacement de Sharon Osbourne

Jerry O’Connell a parlé de son nouveau poste sur The Talk et a admis qu’il était nerveux de devenir co-animateur après la sortie controversée de Sharon Osbourne. O’Connell était l’invité de l’émission Bevelations de Radio Andy, et l’animatrice Bevy Smith lui a demandé s’il était un nouvel ajout à The Talk pendant une telle période de transition, avec les sorties d’Osbourne, Carrie Ann Inaba et Elaine Welteroth et l’ajout du nouveau co-animateur Akbar Gbajabiamila. « Pour vous, étiez-vous inquiet à l’idée d’entrer dans un espace après qu’il y ait eu ce genre de, euh, une explosion, un désordre ou un drame ? » a demandé Smith.

“Ouais, un peu”, a admis O’Connell. “C’est drôle, je ne connaissais pas les détails exacts de tout ce qui s’est passé. Je me souviens avoir lu que Sharon Osborne n’était plus sur The Talk et que j’étais littéralement là-bas.” O’Connell a également plaisanté en disant qu’il était “le gars du rebond” dans plus d’un domaine de la vie, faisant référence à sa femme Rebecca Romijn après son divorce.

“Et je vais vous dire qu’être ce gars qui rebondit est amusant. Ma femme deviendrait déprimée et je me dirais:” De quoi êtes-vous déprimé? Genre, allons nous amuser. Qui s’en soucie? “”, a déclaré O’Connell . “En venant ici juste après le départ de Sharon Osbourne, je pouvais dire qu’il y avait eu un traumatisme avec ce groupe, vous savez, ils étaient secoués, ils étaient secoués. Et je suis entré et je me suis dit:” Hé les gars, je ne sais rien Genre, passons un bon moment. Et chaque fois qu’on en parlait, je me disais : « Hé les gars, les gars, les gars, ce n’était pas moi, s’il vous plaît. On ne peut pas en parler aujourd’hui ? »” O’Connell a terminé en plaisantant : “Je dois être comme le nouveau petit ami chaud.”

Osbourne a déclaré lundi au Daily Mail qu’elle avait eu du mal avec les retombées de sa sortie controversée. Elle a quitté The Talk en mars après avoir été accusée d’avoir utilisé un langage raciste, homophobe et intimidant dans ses interactions avec ses anciens co-animateurs. Elle a également subi des contrecoups pour avoir défendu les déclarations de Piers Morgan à propos de Meghan Markle.

“J’ai définitivement traversé une période difficile au début”, a déclaré Osbourne au point de vente. “J’ai trouvé ça embarrassant. L’humiliation que les gens pensent que je pourrais être raciste.” Elle a poursuivi en disant qu’elle et son mari, Ozzy Osbourne, avaient embauché des agents de sécurité 24 heures sur 24 après avoir reçu des menaces de mort. Elle a dit qu’elle avait développé de l’anxiété et essayé des traitements de thérapie à la kétamine à la suggestion de son amie et ancienne co-animatrice Sara Gilbert.

“J’ai suivi trois mois de thérapie”, a déclaré Osbourne. “J’ai eu un traitement à la kétamine et j’ai tout fait sortir. Toutes les larmes et tout ce que j’ai ressenti, vous savez. Tout ça, c’est parti.”