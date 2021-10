Jerry Remy, légendaire diffuseur des Red Sox, mort à 68 ans après une bataille contre le cancer: rapports

Jerry Remy, le légendaire diffuseur des Red Sox de Boston et ancien MLB All-Star, est décédé samedi après une longue bataille contre le cancer du poumon. Il avait 68 ans.

Remy a joué en deuxième base dans les majeures de 1975 à 1984 avec les Red Sox et les California Angels. Il était un All-Star au cours de la saison 1978 quand il a frappé .278 avec 162 coups sûrs et 44 points produits. Une fois sa carrière terminée, il a commencé à appeler les matchs des Red Sox pour le New England Sports Network (NESN) en 1988.

BOSTON, MA – 16 JANVIER: Jerry Remy, animateur de NESN, s’exprime alors qu’il reçoit les prix Memorial du juge Emil Fuchs pour service long et méritoire au baseball lors du dîner des écrivains de baseball de Boston 2020 organisé par le Sports Museum le 16 janvier 2020 au Seaport Hôtel à Boston, Massachusetts. (Billie Weiss/Boston Red Sox/.)

Le Boston Globe et WCVB-TV ont été parmi les premiers à rapporter la mort de Remy.

Il fera équipe avec Don Orsillo de 2001 à 2015 et plus tard avec Dave O’Brien. Il a été intronisé au Temple de la renommée des Red Sox en 2006 et a été élu « président » de la nation Red Sox en 2007.

Remy a commencé son combat contre le cancer en novembre 2008, affirmant qu’il avait retiré une « très petite zone cancéreuse de bas grade » de son poumon. En 2013, Remy a déclaré que le cancer avait été trouvé à un endroit différent de ses poumons. Après avoir subi d’autres traitements en 20017 et 2018, il annoncerait en novembre 2018 qu’il était sans cancer.

BOSTON, MA – 25 JUIN : le radiodiffuseur et ancien joueur de deuxième but des Red Sox de Boston, Jerry Remy, fait signe à la foule un jour avant de subir une opération contre le cancer lors de la septième manche d’un match contre les Los Angeles Angles of Anaheim à Fenway Park le 25 juin 2017 à Boston, Massachusetts. (Adam Glanzman/.)

En juin 2021, Remy devrait quitter le stand des Red Sox plus tôt en raison d’un essoufflement. Il annoncerait en août qu’il se retirerait à nouveau pour un traitement contre le cancer du poumon.

L’un de ses derniers moments à Fenway Park est survenu plus tôt ce mois-ci lorsqu’il a lancé le premier lancer de cérémonie avant le match wild-card de la Ligue américaine de Boston contre les Yankees de New York. Il a reçu une ovation debout lorsqu’il a été amené sur le terrain. Boston gagnerait le match.

BOSTON, MASSACHUSETTS – 05 OCTOBRE: Jerry Remy, le diffuseur des Red Sox de Boston, salue les fans avant de lancer le premier lancer de cérémonie lors du match de la Ligue américaine contre les Yankees de New York à Fenway Park le 05 octobre 2021 à Boston, Massachusetts. (Winslow Townson/.)

Les hommages ont afflué sur les réseaux sociaux après que la nouvelle de sa mort a commencé à se répandre.

Rémy laisse dans le deuil sa femme et ses trois enfants.