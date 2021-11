Jerry Remy, légende des Red Sox de Boston, décédé à 68 ans

Jerry Remy, une institution de la Nouvelle-Angleterre pendant les trois décennies qu’il a appelées les matchs des Boston Red Sox sur NESN, est décédé samedi des suites d’une longue bataille contre le cancer du poumon, ont annoncé les Red Sox. Remy a fait sa dernière apparition publique le 5 octobre, lorsqu’il a lancé le premier lancer de cérémonie avant la victoire des Sox’s Wild Card contre les Yankees de New York. Remy, qui a également joué pour les California Angels et les Red Sox dans les années 1970 et 1980, avait 68 ans.

« Nous sommes attristés par la perte d’un joueur bien-aimé, d’un diffuseur et d’un guerrier contre le cancer depuis 13 ans », a déclaré le propriétaire principal des Red Sox, John Henry, dans un communiqué. « L’amour et le lien de Jerry avec le baseball n’ont permis à rien de s’interposer entre le jeu et lui, y compris pendant de nombreuses années le cancer. Il a consacré toute sa carrière au baseball et que ce soit depuis son siège dans le club-house ou son perchoir au-dessus du terrain dans la diffusion stand, il a emmené des générations d’étoiles montantes des Red Sox et une multitude de fans avec lui. Au cours de sa vie, il a été témoin de grands triomphes et de terribles tragédies en gérant tout cela avec grâce, dignité et un grand cœur. Il a laissé un marque indélébile sur ce club et sur toute une nation de fans des Red Sox. »

Ce week-end, nous avons perdu notre bien-aimé Jerry Remy – un ancien joueur, animateur, membre du Temple de la renommée des Red Sox et ami. Pendant plus de 40 ans, le RemDawg a conquis le cœur de la nation Red Sox. Nos pensées et nos innombrables souvenirs vont à la femme de Jerry, Phoebe, à leur famille et à nos amis de NESN. pic.twitter.com/tae6tY9c1Q – Red Sox (@RedSox) 31 octobre 2021

Remy a reçu un diagnostic de cancer pour la première fois en 2008. Son cancer est réapparu en 2017 et il a annoncé qu’il n’avait plus de cancer en novembre 2018. Cependant, il a continué à avoir des problèmes de santé. En juin, il a quitté Fenway Park au milieu d’un match des Red Sox et a été hospitalisé pendant cinq jours. En août, il a annoncé qu’il quittait à nouveau la cabine de diffusion pour un traitement contre le cancer du poumon.

« Comme tout le monde dans la nation Red Sox aujourd’hui, je suis absolument dévasté par le décès de Jerry », a déclaré dimanche le manager des Red Sox Alex Cora. « Toutes nos conversations sur le jeu et le fait de passer du temps ensemble me manqueront au fil des ans, que ce soit au club-house ou en pirogue. Jerry était tellement passionné par les Red Sox et même s’il a dû s’absenter pour se faire soigner en fin de saison, il était avec nous à chaque étape du chemin, surtout en octobre. Nous sommes restés en contact presque tous les jours et nous nous sommes encouragés à continuer à nous battre. C’était formidable de le voir à Fenway lorsque nous avons commencé notre course; il a été une source d’inspiration pour tant de nos joueurs. Mes condoléances vont à sa femme, Phoebe, et à ses enfants et leurs petits-enfants. Tu nous manqueras, Rem !

Remy est né à Fall River, Massachusetts, et a été repêché par les Sénateurs de Washington en 1970. Il n’a pas signé, mais a signé l’année suivante avec les Angels, et a fait ses débuts en MLB en 1975. Après trois saisons, il a été échangé dans sa ville natale des Red Sox et a participé au match des étoiles de 1978. Sa dernière saison a eu lieu en 1984. En 1988, il a commencé à travailler comme diffuseur pour le New England Sports Network (NESN).

Au cours de ses années en tant que diffuseur, Remy est devenu une figure bien-aimée dans la région de Boston. Il possédait un stand de hot-dogs à l’extérieur de Fenway appelé RemDawgg’s, une référence à son surnom, et possédait un bar sportif à l’aéroport de Logan. En 2006, il est devenu membre du Boston Red Sox Hall of Fame et est devenu l’année suivante président d’honneur de Red Sox Nation. Il a également rejoint le Massachusetts Broadcasters Hall of Fame en 2017.

De 2001 à 2015, Remy a été jumelé avec Don Orsillo. Leur chimie ensemble a conduit à des moments désormais emblématiques, dont l’inoubliable « Here comes the pizza » en 2007. « Merci pour 21 ans d’amitié. Je ne suis nulle part aujourd’hui sans vous. M’a montré le droit [MLB] manière. Je sais que je t’enverrai encore 3 fois par jour. Je suis perdu », a tweeté Orsillo dimanche.

« Jerry Remy s’est établi dans le Massachusetts pour les Red Sox et a vécu son rêve en tant que joueur et diffuseur bien-aimé avec l’équipe », a déclaré dimanche la MLB Players Association. « Il a forgé un lien personnel avec les fans de Boston et en a inspiré beaucoup dans sa lutte contre le cancer. La Players Association se joint à la famille, aux amis et aux fans de Jerry pour pleurer sa perte. » Remy laisse dans le deuil sa femme Phoebe et leurs trois enfants, Jared, Jordan et Jenna.