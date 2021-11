Jerry Rice parle de rivalité avec Deion Sanders sur « Cold As Balls » de Kevin Hart

Jerry Rice a embauché de nombreux arrières défensifs au cours de sa carrière dans la NFL. Mais le demi défensif qui l’a le plus frustré est le Pro Football Hall of Famer et son ancien coéquipier Deion Sanders. Rice est récemment apparue dans le talk-show sportif de Kevin Hart Cold As Balls du réseau Laugh Out Loud et a expliqué à quel point il était frustrant de rivaliser avec Sanders.

« Je détestais ce gars, mec [Deion Sanders]. Ah, mec, nous ne pouvions pas nous entendre », a déclaré Rice à Hart. « Si Deion était du côté opposé. Il descendait le lendemain. … Deion était comme l’un des arrières défensifs les plus rapides. J’ai dû doubler, tripler – contre Sanders – en dehors de la ligne de mêlée. Je devais venir à la ligne avec un plan. »

Comme mentionné par Sports Illustrated, Rice et Sanders se sont affrontés 10 fois, Rice remportant six des batailles. Mais aussi grands rivaux soient-ils, les deux ont remporté un Super Bowl ensemble lorsqu’ils jouaient pour les 49ers de San Francisco en 1994. Sanders n’a joué pour les 49ers qu’une saison avant de rejoindre les Cowboys de Dallas. Il a passé ses cinq premières saisons avec les Falcons d’Atlanta, une équipe qui a le plus souffert face à Rice. Au cours de sa carrière, Rice a disputé 30 matchs contre les Falcons et capté 175 passes pour 2 731 verges et 25 touchés.

Avant Tom Brady, certains experts et fans considéraient Rice comme le plus grand joueur de la NFL de tous les temps. En plus de remporter trois Super Bowls et d’être nommé MVP du Super Bowl XXIII, Rice a été nommé joueur offensif de l’année NFL à deux reprises, sélectionné au Pro Bowl 13 fois, l’équipe All-Pro 11 fois et a été nommé dans les années 1980 et 1990. -Équipe de la décennie. Il détient les records de tous les temps de la NFL pour les réceptions en carrière (1 549), les verges en carrière (22 895) en carrière (197), le nombre total de touchés (208) et les verges en carrière (23 546).

Sanders a également eu une carrière légendaire dans la NFL. Il a remporté deux Super Bowls et a été nommé joueur défensif de l’année NFL en 1994. Sanders a été sélectionné dans l’équipe All-Pro First à six reprises en tant que demi de coin, une fois en tant que retourneur de botté de dégagement et une fois en tant que retourneur de coup de pied. Il a été sélectionné à deux reprises dans l’équipe All-Decade des années 1990 – une fois en tant que demi de coin et une fois en tant que retourneur de botté de dégagement.