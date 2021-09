Jerry Seinfeld se penche sur le redémarrage potentiel de «Seinfeld»

La sitcom bien-aimée Seinfeld fait le saut sur Netflix le 1er octobre, avec les 173 épisodes disponibles en streaming à partir de vendredi. Le classique des années 90 étant disponible pour une toute nouvelle génération de fans, la discussion inévitable sur ce à quoi ressemblerait un redémarrage de Seinfeld en 2021. Des émissions comme Full House, Saved by the Bell et Frasier ont fait ou feront bientôt le saut dans les années 2020, tant de gens se demandent si Seinfeld pourrait être le prochain ?

Le créateur et star Jerry Seinfeld s’est vu poser cette même question dans une nouvelle interview avec Entertainment Tonight, et le comédien a arrêté cette idée assez rapidement. “Cela me semblerait triste. Il semblerait que nous ne puissions pas penser à une nouvelle idée”, a-t-il dit sans ambages.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait intéressé à rassembler d’autres stars Julia Louis-Dreyfus, Jerry Stiller Dead: Jason Alexander rend hommage à “Seinfeld” papa et Michael Richards pour une réunion de style Friends, Seinfeld a également rejeté cette idée. Lorsqu’on lui a demandé si une réunion pouvait être un moyen d’obtenir Alexander un Emmy (il était le seul acteur principal à ne jamais gagner pour son rôle de George Costanza), Seinfeld a répondu “Je ne pense pas que vous gagnez des Emmys pour ce genre de choses.” Lorsqu’on lui a rappelé que la réunion des amis était nominée pour un Emmy cette année, il a plaisanté “Mais ils n’ont pas gagné!”

Seinfeld était un peu plus positif en ce qui concerne la deuxième diapositive que Seinfeld pourrait avoir sur un service de streaming comme Netflix. “” Il n’y avait rien de tel dans les années 90 “, a-t-il déclaré. ” Nous sommes allés aux magnétoscopes, puis nous avons eu des DVD, puis nous avons eu la syndication, la télévision locale, le câble, maintenant le streaming, c’est comme Jurassic Park, cette émission. Nous redonnons vie à ce dinosaure.”

Seinfeld a également expliqué qu’il pensait que la sitcom avait une qualité intemporelle qui résonnerait encore aujourd’hui auprès des gens. “Je pense que la série visait à s’amuser et à se moquer des choses ordinaires, de la vie”, a-t-il expliqué. “C’est relatable, mais il y a une qualité obsessionnelle, névrotique, de New York qui l’amène à un autre niveau.” Seinfeld a également révélé que sa fille aînée Sascha avait regardé toute la série. “Je lui ai demandé une fois, je suis entré dans la pièce et je l’ai vue la regarder et je lui ai demandé. J’ai dit : ‘Tu regardes ça parce que tu aimes la série ou parce que ton père y est ?'”, a-t-il plaisanté. “Et elle a réfléchi une seconde et elle a dit:” Je ne sais pas. “”