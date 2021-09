Jerry Seinfield choisit le “meilleur jeu de l’année” de la MLB

in

Jerry seinfield Il est peut-être le fan le plus célèbre des Mets et sûrement l’un des fans de la Ligue majeure de baseball les plus reconnus au monde en général.

Du comédien populaire, devenu milliardaire avec la sitcom Seinfield (qui parlait à peu près de lui-même et de sa “vie normale), on a même dit qu’il avait tenté de racheter les Metropolitans. Visiblement sans succès.

Et bien qu’il soit un grand fan du beige, on ne sait pas à quel point il doit prendre au sérieux sa sélection de cette pièce de Taijuan Walker comme “la pièce de l’année”… JAJAJJAAJA

“Ça pourrait être la pièce de l’année !” ?? Jerry Seinfeld a adoré le choix de Jazz Chisholm par Taijuan Walker pic.twitter.com/ycCGstUoJG – SNY (@SNYtv) 30 septembre 2021

Jerry, bien sûr, plaisantait. Le vrai jeu de l’année, selon les statistiques, a été l’attentat du Grand Chelem de Stanton dans le deuxième de la série entre les Yankees et les Red Sox. Voici la remarque :

Mais ne nous éloignons pas du sujet : les Mets…

Quelle est la prochaine étape pour les Mets cet hiver?

Nous voyons plusieurs problèmes en suspens.

Premièrement : le renouvellement ou non du contrat de Javy Baez. Un chiffre qui tournera autour des 200 millions de dollars et que de nombreux fans se demandent s’ils le valent ou non.

Deuxièmement : l’extension Syndergaard. Une signature que l’on devrait tenir pour acquise mais que le conseil d’administration semble avoir attendu le retour de la rééducation de Thor pour trancher et chiffrer celle-ci.

Noah Syndegaard révèle avec qui il veut signer et pour combien

Troisièmement : Stroman et la recherche du lanceur de départ. Il semble presque un fait que Stro s’en va, le problème est de savoir qui renforce la rotation initiale (DeGrom ne peut pas tout faire).

Quatrièmement : Rojas reste-t-il ou part-il ? Que pariez-vous ?