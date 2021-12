JerryRigEverything met le Fairphone 4 dans l’essoreuse

Nous ne le ferons pas à nos téléphones, mais vous le faites vous

Fairphone a une réputation enviable dans l’industrie des smartphones comme l’un des OEM les plus durables (le Fairphone 2 a été lancé en 2015 avec Android 5 et reçoit toujours des mises à jour). Ses téléphones sont conçus pour être démontés et réparés par l’utilisateur final, prolongeant ainsi la durée de vie utile. Son dernier modèle, le Fairphone 4, a trouvé un équilibre remarquable entre qualité et modularité. Mais comment résiste-t-il aux abus ?

Dans sa dernière vidéo JerryRigEverything, Zach met le Fairphone 4 sous le couteau pour voir à quel point ce téléphone est vraiment robuste. Il s’occupe d’abord du test de durabilité le plus important : le démonter et le remonter. Après tout, à quoi sert un téléphone réparable s’il se brise lorsque vous remplacez la batterie, l’appareil photo ou le haut-parleur ?

Viennent ensuite les tests plus viscéraux. J’ai du mal à regarder les tests de résistance aux rayures mais le Fairphone 4 tient le coup. L’écran Gorilla Glass 5 est d’environ 5 sur l’échelle de dureté de Mohs, ce qui signifie qu’il peut supporter beaucoup d’abus, plus que vous n’êtes susceptible de lui jeter. Le châssis en aluminium résiste également admirablement, ne perdant qu’un peu de couleur anodisée à cause d’une éraflure d’un cutter.

Le test final est le test de pliage et le Fairphone le réussit avec brio : pratiquement aucune flexion. Même s’il a une coque arrière en plastique (pour un accès facile aux composants modulaires), le cadre interne du téléphone est usiné à partir d’un solide bloc de métal, ce qui signifie que vous devrez appliquer une force importante pour le casser.

Bien que le Fairphone 4 ait sacrifié un facteur de forme mince au profit de composants remplaçables, cela ne s’est pas fait au détriment de sa durabilité. Si vous en voulez un et que vous habitez en Europe, vous pouvez vous en procurer un pour seulement 579,00 €.

