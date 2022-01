Jersey Gate: Jamal Musiala du Bayern Munich portait le nom de Corentin Tolisso en seconde période

Beaucoup de choses se sont mal passées sur le terrain pour le Bayern Munich contre le Borussia Mönchengladbach vendredi, mais quelque chose de bizarre s’est également mal passé dans les vestiaires. A la mi-temps, Jamal Musiala a troqué sa chemise. Maintenant, ce n’est pas étrange en soi – surtout par une nuit de neige à Munich – mais à y regarder de plus près, il y avait un nom différent imprimé sur son maillot : Tolisso.

Musiala portant le maillot correctement nommé en première mi-tempsPhoto de CHRISTOF STACHE/. via .

Comment cela peut-il arriver ? Très probablement, alors qu’ils pressaient des noms et des numéros sur des chemises, le 24 de Tolisso a dû accidentellement se mélanger pour en faire 42 à la place. Les maillots sont probablement divisés et distribués par numéro. Les responsables de l’équipement ont probablement juste mis les 42 chemises dans le casier de Musiala et il n’a même pas pensé à regarder le nom.

En raison de la performance de l’équipe et de la défaite qui en résulte, le match en lui-même ne sera pas très mémorable et le maillot mal nommé sera probablement bientôt oublié. Cependant, pouvez-vous imaginer si Musiala aurait marqué un vainqueur tardif ou un triplé ? Ce maillot serait allé directement au musée du Bayern ou aurait été vendu pour un joli centime.

Que pensez-vous que Musiala devrait faire avec ce maillot unique ? Mettez votre idée dans les commentaires!