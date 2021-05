Jersey LIVE vidéo: 100 bateaux français bloquent les eaux britanniques alors que la colère grandit face aux règles du Brexit | Politique | Nouvelles

Deux navires de la Royal Navy patrouillent dans les eaux autour de Jersey au milieu des craintes d’un éventuel blocus de l’île en raison d’une dispute en cours avec la France sur les droits de pêche après le Brexit. Le HMS Severn et le HMS Tamar ont été déployés par le gouvernement britannique pour “surveiller la situation” sur l’île anglo-normande au milieu d’une manifestation des navires de pêche français au port de Saint-Hélier contre le manque d’accès. La ministre française de la mer, Annick Girardin, a averti mardi que le pays était prêt à prendre des “mesures de rétorsion”, accusant Jersey de se traîner les pieds sur la délivrance de nouvelles licences aux bateaux français.

Le Premier ministre Boris Johnson s’est entretenu mercredi avec le ministre en chef de Jersey, le sénateur John Le Fondre, et le ministre des Affaires extérieures Ian Gorst, et “a souligné son soutien indéfectible” à l’île.

Paris a averti qu’il pourrait couper l’électricité de l’île, qui reçoit 95% de son électricité de la France via trois câbles sous-marins, en représailles aux retombées.

Un porte-parole du ministère de la Défense a déclaré: «Le HMS Severn et le HMS Tamar se déploient à Jersey pour effectuer des patrouilles de sécurité maritime.

“Il s’agit d’une mesure strictement préventive et a été convenue avec le gouvernement de Jersey.”

Un porte-parole de Downing Street a ajouté: «Le Premier ministre et le Premier ministre ont souligné l’urgence d’une désescalade des tensions et d’un dialogue entre Jersey et la France sur l’accès à la pêche.

«Le Premier ministre a souligné son soutien indéfectible à Jersey.

“Il a dit que tout blocus serait totalement injustifié.

«Par mesure de précaution, le Royaume-Uni enverra deux patrouilleurs offshore pour surveiller la situation.

“Ils ont convenu que les gouvernements du Royaume-Uni et de Jersey continueraient à travailler en étroite collaboration sur cette question.”

