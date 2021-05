Jersey news: Boris Johnson a dit qu’il DOIT être prêt à agir face aux menaces françaises | Politique | Nouvelles

Jersey: des bateaux français manifestent dans les eaux du port de Saint-Hélier

Jayne Adye a rappelé au président français Emmanuel Macron que son pays a tenté à plusieurs reprises de «faire la guerre» avec Jersey – et a échoué à chaque fois. Mme Adye, la directrice de Get Britain Out, s’exprimait après le déploiement des deux navires face aux menaces d’Annick Girardin de couper l’alimentation électrique du territoire britannique.

Mme Girardin a fait ses remarques extraordinaires à l’Assemblée nationale française en réponse à la décision de Jersey de délivrer 41 licences de pêche avec des conditions imposées unilatéralement, y compris le temps que les navires français pourraient passer dans ses eaux.

Mme Adye a déclaré à Express.co.uk: «Ce comportement des pêcheurs français et les menaces proférées par les fonctionnaires français ne sont que le dernier d’une longue série d’exemples qui montrent l’ampleur du« complexe empereur »de l’UE.

«Il n’y a pas de droit de Dieu pour les pêcheurs français de continuer à pêcher dans les eaux britanniques maintenant que nous avons quitté l’UE, et cela inclut les eaux au large de Jersey. “

On a dit à Boris Johnson qu’il devait être prêt à agir (Image: GETTY)

Le HMS Tamar est déployé alors que les bateaux de pêche français naviguent dans le port (Image: GETTY)

Si une action illégale est prise par un pêcheur français, il doit y avoir des conséquences Jayne Adye

En tant que nation souveraine et indépendante, le Royaume-Uni avait parfaitement le droit d’imposer toutes les restrictions qu’il jugeait appropriées aux navires souhaitant entrer et pêcher dans ses eaux, a déclaré Mme Adye.

Elle a ajouté: «Le premier ministre a tout à fait raison de détourner les navires de la Royal Navy vers la région, mais ceux-ci ne doivent pas simplement être là pour le spectacle.

«Si une action illégale est prise par un pêcheur français, il doit y avoir des conséquences.»

Annick Girardin, ministre française des Maritimes (Image: GETTY)

Tout échec à répondre aux tentatives des membres de l’UE27 de menacer le Royaume-Uni serait «catastrophique» pour la réputation mondiale de la nation et sa position parmi les membres de l’UE27.

Mme Adye a demandé: «Si nous permettons à des actions comme le blocus de nos ports, alors qui sait ce qui pourrait venir ensuite?

«Je rappellerai aux Français qu’ils ont déjà tenté de faire la guerre à Jersey – et à toutes les occasions, ils ont perdu.»

Renversant la situation, elle a ajouté: «Imaginez ce qui se passerait si nous amenions nos camions en France et pillions les vignobles français, ou volions les roses des terres autour de Grasse.

Les pêcheurs français sont en colère contre ce qu’ils considèrent comme leur exclusion (Image: GETTY)

Des bateaux français manifestent dans le port de Saint-Hélier (Image: GETTY)

«Je suis sûr que les Français réagiraient de la même manière que ceux de Jersey pour protéger les poissons dans les eaux autour de leur île.

«Cependant, en tant que pays qui a une fois de plus récupéré son indépendance, nous devons tirer les leçons de ces menaces de nos supposés« amis et partenaires », car ce qui est plus clair que jamais, c’est la nécessité pour le Royaume-Uni de réduire sa dépendance vis-à-vis des puissances étrangères pour des biens, comme l’électricité, l’acier et la technologie. »

Mme Adye a conclu: «Dans le monde moderne dans lequel nous vivons, la coopération est toujours utile, mais nos propres intérêts doivent passer en premier parce que nous ne savons tout simplement pas sur qui nous pouvons compter.

«C’est clairement évident avec les Français qui menacent maintenant de couper l’électricité qu’ils fournissent actuellement à Jersey.»

Le HMS Severn est l’un des bateaux qui a été déployé (Image: GETTY)

S’exprimant hier, Mme Girardin a déclaré: “Dans l’accord sur le Brexit, il y a des mesures de rétorsion. Eh bien, nous sommes prêts à les utiliser.

“En ce qui concerne Jersey, je vous rappelle la livraison d’électricité le long de câbles sous-marins.

«Même si ce serait regrettable si nous devions le faire, nous le ferons s’il le faut».

La France a répondu à la décision de M. Johnson en envoyant une paire de patrouilleurs de la police alors que des dizaines de navires de pêche français manifestant se rassemblaient au large du port principal, Saint-Hélier.

Emmanuel Macron, président de la France (Image: GETTY)

L’UE s’est plainte auprès de la Grande-Bretagne du fait que les termes de son accord commercial post-Brexit sont ignorés au milieu de l’aggravation du différend.

La Commission européenne a déclaré que les bateaux de pêche français étaient confrontés à des “conditions supplémentaires” s’ils devaient continuer à opérer, en violation des termes de l’accord conclu la veille de Noël.

Mais lors d’un appel avec le ministre en chef de Jersey, John Le Fondre, M. Johnson a de nouveau exprimé son “soutien sans équivoque” aux mesures prises par le gouvernement de l’île.

Vers 13h30 jeudi après-midi, les bateaux français semblaient s’éloigner de Jersey après le stand-o