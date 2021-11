Jeruto remporte le sprint avec triomphe et le titre Nacional pour Barcelone

21/11/2021 à 14:58 CET

La course féminine du XXXIX Cross de Itálica, à Santiponce (Séville), a été un spectacle dans ses 7 900 mètres avec la victoire de l’athlète kenyane désormais munie d’un passeport avec le Kazakhstan Norah Tanui Jeruto dans un sprint avec sa compatriote. Marguerite Chelimo, qui n’a pas pu rééditer la victoire 2020 dans le complexe archéologique, avec un temps de 24 minutes et 22 secondes, soit un de moins que le dauphin.

Le Cross de Itálica, cette fois aussi le Championnat d’Espagne de Cross Country par clubs, a été dominé au Nacional par Barcelone grâce à l’excellente performance du Sévillan Caroline chênes, qui a été le premier espagnol de l’épreuve à se classer treizième.

Les deux athlètes africains ont attendu le bon moment pour changer de rythme et quitter la compagnie de la également Kenyane Beatriz Chebet, championne du monde du 5 000 mètres sous 20 ; et l’éthiopien Senbère Teferi, avec qui ils forment un quatuor dès les premiers mètres.

Jéruto et Chelimo ils ont dynamité la course et sont allés droit vers la victoire, ils se sont parfaitement mélangés pour éviter les surprises par derrière et ont affronté la ligne de but ensemble, mais là il était plus fort Jéruto qui a été conduit dans les derniers mètres et a empêché Chelimo revalidera la victoire de l’édition précédente.

Derrière, Chebet s’est assuré une place dans le troisième tiroir du podium avec une marque de 24 minutes et 35 secondes, trois de moins que Senbere Teferi, classé quatrième, tandis que la cinquième place correspondait à l’Érythrée Rahel Daniel Grebreyohannes avec une note de 24:58.

Caroline Robles, en treizième position, elle fut la première espagnole, triompha devant ses supporters et mena le titre national du FC Barcelone par équipes féminines, avec Blanca Fernández à la 18e place, güeda Muñoz, dans le 19, et Marta Garcia, dans le 20.

Les Playas de Castellón ont terminé deuxième avec l’Éthiopien Likina Amebaw comme le meilleur classé à la quinzième place, et le podium a été complété par l’Atletismo Bilbao, le champion 2020, a terminé troisième avec le Marocain Majida Maayouf quatorzième.