Jesé a battu un an et demi plus tard

04/02/2021 à 10:58 CEST

D’un penalty, à la minute 15, pour lancer le retour de Las Palmas à Lugo (6-1), Jesé Rodríguez a été réédité en tant que buteur avec Las Palmas et a trouvé le succès sur le but opposé un an et demi plus tard, alors qu’il n’avait plus marqué en compétition officielle depuis octobre 2019 avec le Sporting Lisbonne.

Au septième match depuis son retour dans l’équipe canarienne, janvier dernier, a marqué son premier but du parcours, dans une journée qui a porté les chiffres de Rául de Tomás (Espanyol) à 18 buts, deux derrière le leader, Uros Djurdjevic (Sporting de Gijón), et trois au-dessus d’Uras Sadiq (Almería), qui complète le podium.

En dehors de Jesé, dans le triomphe définitif de Las Palmas, Robert a brillé, avec trois des six buts de son équipe.