Jese : « Mbappe m’a toujours dit qu’un jour il jouerait pour le Real Madrid »

Jese Rodriguez montre des éclairs de sa grande promesse dans la deuxième division du football espagnol cette année. Le joueur de Las Palmas est rentré chez lui et s’est avéré être l’un des meilleurs joueurs de la ligue. L’équipe de l’île est actuellement à égalité pour la 3e place du classement et dirigée par les 6 buts et 5 passes décisives de Jese. L’ailier est optimiste pour l’avenir, mais n’oublie jamais son passé au Real Madrid ni son passage au PSG avec un certain Kylian Mbappe. Dans une interview avec Movistar+, il a été interrogé sur Mbappe et sur un éventuel transfert dans le club d’enfance de Jese : le Real Madrid.

« Quand nous étions tous les deux au PSG, je lui ai parlé et il m’a dit qu’il allait jouer au Real Madrid un jour. Je ne sais pas s’il voulait dire un, deux ou trois ans, mais son intention a toujours été de jouer pour le Real Madrid », a révélé Jese dans l’interview.

Lorsqu’on lui a demandé si l’arrivée de Mbappe pourrait avoir lieu dès janvier, Jese a refusé de faire une prédiction concrète : « C’est un peu compliqué, mais au final, des nouvelles sortent tous les jours dans le monde du football, quelque chose qui vous surprend – alors pourquoi pas ? Connaissant Florentino, je suis sûr qu’il lui a parlé et il est clair qu’un jour il jouera à Madrid. Je ne sais pas si ce sera maintenant ou dans la saison à venir.

Jese a ensuite analysé son retour à Las Palmas et sa riche veine de forme. « Je me sens à nouveau comme un footballeur », a-t-il déclaré. « Après mon arrivée à Las Palmas, j’ai retrouvé une stabilité émotionnelle et c’est ce dont j’avais besoin. Quand un footballeur se sent stable, il peut donner le meilleur de lui-même et c’est ce qui se passe pour moi.

Si Jese et Las Palmas peuvent maintenir leur forme solide pour le reste de la saison, un retour en Liga n’est pas envisageable. Si cela se produit, Jese pourrait potentiellement jouer au nouveau Santiago Bernabeu contre son ancien coéquipier, Kylian Mbappe.