Jesé sauve Las Palmas contre un bon Valladolid

in

16/08/2021 à 01h01 CEST

.

La Union sportive de Las Palmas et le Real Valladolid à égalité ce dimanche à un but dans un affrontement équilibré, dans laquelle l’ensemble pucelano avançait dans la deuxième partie avec un but de la tête du Brésilien Marcos André, égalé par Jesé quelques minutes après avoir rejoint le match.

Le public est revenu au stade de Gran Canaria 534 jours plus tard et il l’a fait pour vivre une rencontre égale, au rythme décalé du mois d’août, avec deux propositions de jeu différentes, jeu associatif dans les locaux et football plus direct chez son rival, bien qu’avec peu d’occasions de marquer en première mi-temps.

Valladolid avait un onze de départ dans lequel ils ont répété jusqu’à sept joueurs de leur dernier match de première division contre l’Atlético de Madrid, tandis que Las Palmas a présenté certaines de ses signatures, bien que Jesé renouvelé ait été un remplaçant.

L’un de ces nouveaux visages, le Vénézuélien Adalberto Peñaranda, était le plus incisif des jaunes, avec des conductions pleines de puissance et plusieurs coups, tandis que dans la ‘Pucela’, avec la Gran Canaria Roque Mesa comme canal du jeu, Le Brésilien Marcos André était le plus dangereux; son premier avertissement sérieux a été une tête forcée à la 44e minute, qui a été arrêtée par Raúl Fernández.

Après la pause, Valladolid a bien mieux commencé, avec plus de possession et plusieurs tirs dangereux de Marcos André, jusqu’à ce que l’attaquant brésilien réussisse à diriger un autre centre de Luis Pérez de la droite dans lequel le gardien local a mal mesuré à sa sortie.

Las Palmas, à son moment le plus critique, a introduit des changements, parmi lesquels Jesé, et à sa première arrivée, en position d’avant-centre, il prolongeait un centre empoisonné de Benito du gauche pour égaliser, alors que l’équipe de Blanquivioleta semblait avoir le choc très maîtrisé.

Valladolid a perdu deux de ses trois centraux en raison de problèmes physiques -Las Palmas a fini par jouer avec le même système-, et dans la dernière ligne droite de l’affrontement, les deux équipes ont fini par signer une trêve, peut-être par peur de perdre, avec une dernière occasion de visite dans une faute lancée par Olaza que Raúl Fernández a rejetée.

Fiche technique

1 – Las Palmas : Raúl Fernández ; Álvaro Lemos, Ferigra, Raúl Navas, Benito ; Sergio Ruiz, Maikel Mesa (Moleiro, min. 64); Pejiño (Pinchi, min. 58), Kirian (Loiodice, min. 72), Peñaranda (Eric Curbelo, min. 72) ; et Sadiku (Jesé, min. 58).

1 – Valladolid : Roberto Jiménez ; Luis Pérez (Janko, min. 82), Joaquín (Alcaraz, min. 82), Kiko Olivas, Javi Sánchez (Bruno, min. 76), Olaza; Óscar Plano, Roque Mesa (San Emeterio, min. 64), Toni Villa (Álvaro Aguado, min. 64); Weissman et Marcos André.

Buts : 0-1, min. 53 : Marcos André. 1-1, min. 64 : Jesé.

Arbitre : Arcediano Monescillo (Comité Castilla-La Mancha). Il a expulsé le joueur local Benito Ramírez à la 94e minute avec un carton rouge direct pour un tacle dur sur Álvaro Aguado. En outre, il a montré un carton jaune à Benito lui-même et à son coéquipier Pinchi, ainsi qu’à l’entraîneur Pepe Mel et aux visiteurs Javi Sánchez, Marcos André, Aguado et Óscar Plano.

Incidents : match de la première journée de LaLiga SmartBank, et le premier avec un public depuis février 2020 au stade de Gran Canaria, avec 7 100 fans dans les tribunes, dont la capacité était limitée à 12 960 (40%). Une minute de silence a été observée pour le décès récent de Rafael Santana, directeur de gazon des installations auxiliaires du club local.