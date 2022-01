Jesper de Jong bat le tennisman Akira Santillan au tour de qualification

01/11/2022 à 04:30 CET

Jesper de Jong, Néerlandais, numéro 207 de l’ATP, a répondu aux attentes en remportant le tour de qualification de l’Open d’Australie en 5-7, 6-4 et 6-3 en deux heures et sept minutes au joueur australien Akira Santillan, numéro 329 de l’ATP. Après ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour accéder à l’Open d’Australie.

Le tournoi Melbourne (Open d’Australie Indiv. Masc.) comporte une phase d’accès préliminaire où les joueurs les moins bien classés doivent obtenir le score le plus élevé possible afin de se qualifier et de participer au tournoi officiel. Au cours de cette partie de la compétition, plus précisément, un total de 128 joueurs de tennis participent. De même, il se déroule du 9 au 30 janvier sur un court extérieur en dur.